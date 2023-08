Skyline di Venezia, arrivano le regole sulle nuove altezze per le torri in terraferma

Un sistema di regole – o piuttosto una griglia interpretativa – per delimitare le altezze degli edifici di Mestre e della terraferma veneziana in relazione allo skyline di Venezia. Con l’obiettivo di evitarne la compromissione. Il Comune di Venezia corre ai ripari e accelera il percorso – in realtà iniziato già mesi fa – per cercare di costruire una policy che sia d’aiuto sia ai soggetti privati, che i progetti li propongono, che all’amministrazione comunale, che sui quei progetti si deve esprimere.

L’ultimo rapporto dell’Unesco, che ha proposto l’inserimento di Venezia nella lista dei siti in pericolo, evidenzia tra gli aspetti critici anche la realizzazione di un grattacielo – il progetto non è mai esplicitato ma il riferimento è alla torre di 65 metri di viale San Marco della Setten – che corrompe lo skyline della città storica.

Un riferimento letto con una certa sorpresa a Ca’ Farsetti, soprattutto perché è evidente che, pur essendo la sola città storica ad essere patrimonio Unesco, l’Agenzia dell’Onu interpreta il vincolo di tutela in senso espansivo, tanto da arrivare a chiedere l’istituzione di vere e proprie zone cuscinetto intorno a Venezia.

La controffensiva di Venezia

Le cosiddette buffer zone citate nel rapporto. La decisione definitiva su Venezia sarà presa il prossimo settembre a Riad, intanto Venezia prova a dotarsi di una sorta di regolamento sulle altezze.

Per farlo ha deciso di affidarsi, nei giorni scorsi, con trattativa diretta alla Terre srl, società che da tempo lavora su questi temi, presieduta dall’urbanista Roberto Rossetto. Un impegno da 10 mila euro a fronte di un finanziamento per il progetto totale di 112, di cui 100 messi a disposizione del ministero della Cultura.

Oggi, giovedì 10 agosto, è previsto un incontro tra i tecnici del Comune e i tecnici della società, che ha sede alla torre Eva di Mestre. Il compito della società sarà quindi quello di realizzare “uno strumento funzionale alla definizione della policy sullo skyline del Sito Patrimonio Mondiale Venezia e la sua Laguna” come si legge nella determina d’incarico firmata da Marco Mastroianni, il dirigente di Ca’ Farsetti che si occupa del dossier Unesco.

Terre srl avrà sei mesi di tempo per predisporre il piano. Che però avrebbe dovuto viaggiare con maggiore velocità.

Ritardi da recuperare

Nel maggio del 2022 infatti il ministero della Cultura scrisse al Comune di Venezia chiedendo di «procedere con la massima sollecitudine alla realizzazione del progetto e a trasmettere la rendicontazione dell’acconto ricevuto».

Al ministero aspettavano una risposta dal Comune per l’ottobre del 2022, che però non è mai arrivata. E il progetto è stato prorogato per un anno, fino a ottobre 2023.

Il piano serve proprio per dare una risposta all’Unesco che, già due anni fa, aveva richiesto esplicitamente la redazione di quella che viene chiamata “Valutazione di impatto patrimoniale”: un tipo di valutazione specifica per i siti Unesco che ha l’obiettivo di valutare, si legge nei documenti, «gli impatti (potenziali ed effettivi, singoli e cumulativi, positivi e negativi) di piani e progetti di trasformazione e di sviluppo e infrastrutturali a larga scala in corso di progettazione e/o realizzazione all’interno dell’ambito lagunare sui valori universali del Sito, al fine di trovare soluzioni condivise per evitare trasformazioni irreversibili che potrebbero minacciare l’Eccezionale Valore Universale del Sito Unesco, in conformità e secondo le indicazioni del Comitato del Patrimonio Mondiale Unesco e dei suoi organismi consultivi».

Da qui la necessità di lavorare a un piano che detti delle linee guida a partire proprio dall’altezza dei nuovi edifici in terraferma e alla loro relazione con la città storica.