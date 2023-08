Le perle di Salvatore: lo storico artigiano di Venezia costretto a chiudere

Salvatore Sito ogni mattina entra nel suo laboratorio di perle in calle Priuli, come fa da decenni, a due passi dalla stazione. Trascorre il tempo nella fabbrica che il nonno Umberto Scognamiglio aveva aperto negli anni Venti del secolo scorso. Un’attività che Salvatore ha deciso di chiudere lo scorso anno quando gli è stata diagnosticata la Sla che lo costringe a vivere spostandosi in una carrozzina elettrica.

Salvatore ha chiuso l’attività, ma le perle le ha nel cuore. «Da bambino mio padre mi dava una perla e mi diceva: prendi guardala. Io la toccavo, la rigiravo e poi la mettevo in tasca e scappavo a giocare a pallone», racconta Salvatore. «Una volta tornato a casa le riprendevo in mano e le giravo, le rigiravo per scoprirne i segreti, la bellezza. E da quei semplici giochi ho iniziato ad amarle».

Salvatore Sito ha imparato l’arte del perlero da suo nonno e da suo papà

Nel suo laboratorio tra sacchetti e cassetti di perle, canne di vari colori e tante del secolo scorso. Vecchi strumenti per modellare il vetro e molare le piccole magie colorate. Salvatore si trasforma in un cantastorie di questa arte. Narratore della storia della sua famiglia mentre si muove nei piccoli spazi con i muti tappezzati di collane, di vasetti con il “pestaccio” che serve a realizzare le perle con il “sepeìo”: perle che al loro interno racchiudono vetro frantumato. E parlando del nonno Umberto e del papà Oscar scherza dicendo: «Una famiglia di napoletani che hanno rubato il mestiere e l’arte ai veneziani».

Il nonno Umberto ha cominciato a fare perle per caso. Arrivato a Venezia dopo la prima guerra mondiale, mentre sta bevendo un caffè in Lista di Spagna, vede un suo compaesano e chiamandolo gli chiede cosa fa a Venezia. L’altro risponde che è venuto a comprare perle ma che ha incontrato qualche difficoltà a trovare quello che in particolare cercava. Umberto dice: dammi un mese e te le produco io. E così nasce la Scognamiglio Umberto Venezia (Suv). Dopo il nonno Umberto in calle Priuli arriva il figlio Oscar e alla fine Salvatore. E nonostante la grande passione che lo lega al vetro e alle perle Salvatore deve interrompere questo passaggio di sapere. I tre figli fanno altro e ora la malattia ha fatto il resto.

Nelle sue collezioni ci sono pezzi che sono stati esposti in musei di mezzo mondo. Gioielli che in parte sta vendendo. Altri li tiene per sé, come tanti strumenti di lavoro, perché sono di famiglia. Il laboratorio è talmente ricco di materia prima, di pezzi finiti, e attrezzi da poter allestire un ricco museo della perla.

Luisa Conventi, altra nota perlera, ha voluto rendergli omaggio. E dopo la chiusura di Suv, nel suo negozio ha sistemato una stanza dedicata a Sito e alla sua bravura dove si possono ammirare le perle Bucaneve e quelle realizzate in omaggio all’Africa. La passione di Sito per l’Africa lo rende un perlero unico a Venezia. Spiega: «Venezia si arricchì vendendo perle a francesi, inglesi, belgi e olandesi che le usarono per depredare e violentare le popolazioni africane. Pensare che le mie perle avevano contribuito a questo mi faceva stare male. A quel punto ho deciso di realizzare pezzi che rendevano omaggio all’Africa».

Ha studiato sui libri colori, usi e costumi dell’Africa e poi ecco le prime collezioni destinate alle neo-mamme, ai sovrani, da indossare in cerimonie e riti di iniziazione o per mostrare il proprio potere. Ogni perla, ogni collana ha un proprio significato che Salvatore che conosce e ama raccontare a chi gli va a far visita. Ma questo piccolo mondo antico rischia di andare perso se qualcuno non coglierà l’occasione di creare un museo.