Migranti, Portogruaro va controcorrente: raddoppiati gli spazi di accoglienza

Profughi, in via San Giacomo a Portogruaro raddoppiano e possono superare le 100 unità. Vince però un modello di integrazione favorevole che ha portato solo benefici e, in casi sporadici, interventi delle forze dell’ordine. Verranno ristrutturate altre palazzine.

Si è svolto l’incontro tra il Commissario Straordinario del Comune di Portogruaro, rappresentato dal vice Giuseppe Genovese e dalla segretaria Cristiana Rigo e l’associazione Migranti della Venezia Orientale-Noi Migranti ODV rappresentata dal presidente Roberto Soncin.

L’incontro, richiesto qualche giorno fa da Noi Migranti ha riguardato il prossimo futuro del CAS di Via San Giacomo la cui gestione, nei giorni scorsi, è stata assegnata dalla Prefettura di Venezia alla società Qualitas srl Società Benefit con sede a Portogruaro.

Ai rappresentanti del Comune è stato chiesto di organizzare un incontro con la Prefettura al fine di avere un quadro preciso del futuro del CAS visto che è prevista a breve la riattazione ad uso abitativo di una seconda palazzina che dovrebbe accogliere fino a 50/60 nuovi ospiti, in aggiunta ai 50 attualmente presenti. Oltre a ciò sono state chieste notizie precise sulla annunciata installazione nell’area condominiale di moduli abitativi prefabbricati.

Noi Migranti, che ha consegnato un dossier dettagliato sul Centro dal 2017 ad oggi, ha sottolineato come, grazie alla professionalità degli operatori e all’impegno del volontariato, l’esperienza di San Giacomo sia, ad oggi, valutata da tutti come molto positiva sotto il profilo della integrazione e della convivenza.

L’associazione ha però anche espresso preoccupazione sul possibile ripetersi, in occasione dell’ampliamento dell’ospitalità, di quanto avvenuto a luglio del 2017, all’apertura del CAS, quando alcuni soggetti diedero luogo ad una campagna di disinformazione finalizzata a creare un infondato allarmismo tra i cittadini, denigrare l’amministrazione del tempo, guidata dalla sindaca Maria Teresa Senatore allora in carica e rinfocolare pregiudizi e odio nei confronti dei migranti.

L’Associazione ha presentato poi ai rappresentanti del Comune alcune richieste per garantire il positivo prosieguo dell’esperienza in corso: per prima cosa incentivare iniziative pubbliche per una corretta e completa informazione nei confronti del vicinato; in secondo luogo dare sostegno ad attività di assistenza sussidiaria verso gli ospiti (corsi di italiano rafforzati, formazione professionale, educazione civica).

E ancora la realizzazione di spazi sociali nel terreno dove sono collocate le palazzine; infine la sottoscrizione protocollo di collaborazione tra Prefettura, Comune, gestore, volontariato e associazioni sindacali e datoriali locali al fine di valorizzare tutte le opportunità date dalla presenza di giovani interessati al lavoro.