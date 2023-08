Incidente in A4, auto deviate sul bypass con A27 e A28

Traffico sempre movimentato in questo periodo e non mancano gli incidenti, nemmeno stamani, giovedì 10 agosto.

Autostrade Alto Adriatico ha attivato il bypass virtuale, consigliato dai pannelli a messaggio variabile, lungo l’asse A27/A28 a seguito di un incidente avvenuto poco prima delle 9,30 di oggi giovedì 10 agosto tra Cessalto e San Stino in direzione Trieste.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto, ma si è generata una gran confusione. Due i feriti lievi.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale della Concessionaria e i mezzi di soccorsi meccanico.

Il traffico è rimasto bloccato per garantire l’efficacia degli interventi di soccorso. Il reindirizzamento del traffico lungo il bypass si è reso necessario per evitare ulteriori code in direzione Trieste, considerato l’aumento dei flussi di traffico atteso nelle prossime ore in vista del ponte di Ferragosto.

Dopo l’azione di soccorso le code sono in smaltimento anche se il traffico resterà sostenuto per tutta la giornata.