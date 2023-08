Taxi gratis agli ubriachi del Muretto di Jesolo, accuse dal Servizio anti droghe

«Non siamo stati coinvolti nel progetto “Taxi gratis” in discoteca e comprendiamo le critiche delle associazioni di volontariato». Il dirigente del Serd, servizio contro le dipendenze dell’Usl 4, Diego Saccon, prende le distanze dall’iniziativa del Mit e del ministro Salvini che tanto ha fatto discutere per come è iniziata.

La prima discoteca in Italia ad attuare la sperimentazione è stata il Muretto di Jesolo, una delle sei selezionate a livello nazionale. Sono stati messi a disposizione quattro taxi, trasportati in sicurezza, ma nel territorio di Jesolo e non oltre, una ventina di giovani risultati positivi all’alcoltest.

«Mi risulta che gli etiltest», spiega il dottor Saccon, «siano stati fatti con l’etilometro della discoteca, non li abbiamo certo fatti noi.

Non vedo perché ci abbiano coinvolti se non ci siamo. L’Usl da anni promuove dei progetti specifici tra i giovani e in particolare il progetto Off Limits che continua anche quest’anno a Jesolo. Quello che non mi convince è il metodo.

Noi lavoriamo sulla base di evidenze scientifiche. Facciamo i test, parliamo con i ragazzi cerchiamo di dissuaderli, in caso di emergenza chiamiamo le forze di polizia e il 118. E lavoriamo per alcol, sostanze, stanchezza, trasmissione di malattie con il sesso, vale a dire tutto quello che è collegato ai giovani e il mondo della notte».

Prosegue: «Quello che serve per combattere gli incidenti e le morti sulle strade è un sistema articolato che deve prevedere costanti controlli sulle strade, i test, la sensibilizzazione e educazione».

Le associazioni per la tutela delle famiglie delle vittime sulla strada, ma anche i gruppi Acat del Veneto orientale, si sono schierati contro la sperimentazione del ministro. Si preparano addirittura ricorsi alla Corte dei Conti. La presidente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS), Giuseppina Cassaniti, ha scritto al ministro Salvini.

«Un progetto, quello del ministro Salvini, tanto assurdo quanto ridicolo per il messaggio che lancia», chiosa Salvatore Esposito Rifondazione Comunista-Unione Popolare Veneto Orientale, «mettersi alla guida ubriachi è un reato sanzionato dalla legge. Invece, con questa decisione si dà un premio consistente: un rientro gratuito in taxi pagato dalla comunità.

Il problema è che viene assegnata una sorta di franchigia. Sembra che il “bonus’’ valga fino a 30 km. Dopo cosa succede? Ci chiediamo per quale motivo il benefit dovrebbe riguardare solo gli ubriachi in discoteca e non, ad esempio, anche chi ha assunto sostanze tipo droghe varie».

Chi difende il progetto di Salvini è Confapi Turismo nazionale: «Crediamo sia un primo passo», dice il presidente Roberto Dal Cin, «un inizio migliorabile, ma è importante anche la discussione che si è determinata su un tema attuale che richiede la ricerca di soluzioni condivise».