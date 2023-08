Caorle vieta palloncini e coriandoli di plastica. «Uccidono gli animali marini»

Divieto di palloncini per non insozzare di plastica tutto il Comune: multe fino a 500 euro. I frammenti possono uccidere gli animali marini.

Caorle è stata la prima a emettere tale provvedimento, imitata poi da Forio d’Ischia, nel napoletano, Stintino nel sassarese e a Olbia, provincia di Olbia Tempio Pausania.

Il sindaco di Caorle Marco Sarto ha disposto il divieto di rilascio in aria di palloncini nel territorio del Comune di Caorle, nonché di utilizzo di nastri colorati e coriandoli in plastica.

Questo provvedimento è stato adottato per contrastare una pratica, all'apparenza innocua e spesso associata ad occasioni gioiose quali matrimoni e cerimonie, che in realtà oltre a contribuire all'inquinamento da plastiche arreca danni agli animali che spesso rimangono intrappolati nei fili o scambiano i frammenti di palloncini per cibo.

Secondo i dati forniti da Plastic Free Onlus, con la quale il Comune di Caorle ha sottoscritto un protocollo d'intesa volto a contrastare l'inquinamento da plastica nel territorio comunale, i palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per foche,tartarughe e uccelli marini. Infatti il rischio concreto è che finiscano in mare.

In particolare, una ricerca dell'Università di Wales Swansea, nel Galles, ha evidenziato che i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate.

“Siamo sensibili al tema della difesa dell'ambiente e della sostenibilità – commenta il sindaco Marco Sarto – per questo abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della referente di Plastic Free per Caorle, Irene Zambusi, volta ad impedire un comportamento di cui molti non conoscono le conseguenze”.

Nell’ordinanza si legge infatti che i frammenti di palloncini e nastri colorati che li trattengono sono uno dei rifiuti marini più frequenti ritrovati nei mari italiani, dimostrandone le conseguenze dannose per I’ambiente.

A causa dell'inquinamento e del pericolo che i palloncini pongono alla vita marina, molti stati ne hanno vietato i lanci massivi.

Infine i frammenti di palloncini abbandonati spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso, recita sempre il provvedimento.

Si fa riferimento anche a una regola comunale del 2006 in materia di rimozione e smaltimento dei rifiuti.

“Voglio ringraziare sentitamente il sindaco Marco Sarto e tutta il Comune per la grande collaborazione e attenzione che dimostrano da sempre nei confronti delle tematiche ambientali – ha detto Irene Zambusi, referente Plastic Free per Caorle – oltre ad aver accolto la proposta di Plastic Free, il Sindaco ha anche integrato il provvedimento con il divieto di utilizzo di nastri e coriandoli di plastica, altri elementi inquinanti che contribuiscono alla proliferazione dei rifiuti in plastica”.