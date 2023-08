Taxi a Jesolo per gli ubriachi post discoteca. Pronto il ricorso alla Corte dei Conti

Taxi gratis per chi è positivo all’alcoltest all’uscita della disco, una valanga di “No” e il prossimo ricorso dell’Associazione nazionale delle vittime della strada alla Corte dei Conti. La presidente Giuseppa Cassaniti ha già scritto una lettera al ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ha lanciato la sperimentazione avviata al Muretto di Jesolo, prima discoteca in Italia.

Ora stanno preparando una diffida al ministero valutando esposti ai magistrati contabili. Il sandonatese Leopoldo Comparin, direttore scientifico di Inae e responsabile dell’osservatorio nazionale Obiettivo Zero Vittime – da oltre 15 anni collaboratore dell’Associazione italiana familiari vittime della strada (Aifvs) – ritiene il progetto “Taxi gratis” da bocciare nel merito, forma e procedura.

«Mira a inficiare anni e anni di impegni contro l’abuso dell’alcool», spiega, «a danno dei progetti di pubblicità progresso di “Guida e basta, No telefonino, No alcolici e No droghe”. Concordo pienamente con le critiche mosse da Paolo Crepet al governo e gli ideatori. È un messaggio sbagliato ai giovani che potrebbe essere recepito come un gioco: “Beviamo che intanto poi abbiamo il taxi gratis”. Ci si può divertire anche senza ubriacarsi e drogarsi, e la collettività non può pagare il taxi agli irresponsabili. Confutiamo la posizione del ministro Salvini, in forte contrasto con le sue stesse dichiarazioni per sostenere le modifiche del codice della strada».

Comparin è in contatto con il referente regionale Aifvs Paolo Battistini e con la presidente Giuseppina Cassaniti. Assieme hanno concordato la lettera aperta al ministro Salvini, al presidente della Repubblica e a quello del Consiglio. Anche i gruppi Acat nel Veneto orientale, associazione club alcolici, si sono schierati contro la sperimentazione.

Ivan Sacilotto, ex vice sindaco a Musile e molto esposto sulla lotta alle vittime della strada è stato il primo a criticare il messaggio sbagliato rivolto ai giovani mettendo a disposizione il taxi. L’alleanza Sinistra Italiana - Verdi di San Donà denuncia addirittura la «istigazione al consumo di alcol».

«Nella stessa sera a Jesolo succede che la polizia locale fermi, verbalizzi e sanzioni in alcune aree della città ragazzi molesti, ubriachi con multe salatissime e con provvedimenti Daspo», evidenziano con riferimento a sabato notte, «applicando il codice. Pochi metri più in là, altri soggetti alterati dall’alcol, pericolosi per se e per gli altri vengono invece fatti accomodare in appositi taxi e condotti gratuitamente, per modo di dire poiché la corsa premio è pagata da noi tutti».