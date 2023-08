Lasciano due cani dentro al camper al parcheggio San Giuliano. I poliziotti riescono a salvarne solo uno

Un cane è morto di caldo martedì 8 agostpin un camper appartenente a turisti francesi con due cani al seguito, parcheggiato al Parco San Giuliano di Mestre. I padroni si sono allontanati lasciando i due poveri animali chiusi dentro al loro camper.

In questa situazione critica, l'intervento delle Forze dell'Ordine e dei veterinari dell'Ulss 3 Serenissima è riuscito a salvare soltanto uno dei due cani. "Dopo quattro ore esposto al sole all'interno del veicolo - afferma il Primario Carmine Guadagno - il cane più anziano ha perso la vita a causa di un colpo di calore. Quando siamo intervenuti insieme alla Polizia municipale, abbiamo potuto salvare l'animale più giovane, sebbene fosse anch'esso in condizioni di notevole sofferenza termica. Per i proprietari dei cani e del camper, è scattata una denuncia penale per maltrattamento."

Il dottor Guadagno, responsabile dell'Unità Operativa dei Veterinari Area C dell'Ulss 3 Serenissima, rinnova l'appello alla consapevolezza del benessere degli animali domestici e menziona un altro recente episodio: "Un cittadino attento ha segnalato due cani randagi e vaganti sotto il sole a Dolo. I cani appartenevano a un individuo locale senza dimora fissa e quindi incline al vagabondaggio. Date le circostanze e le temperature estremamente elevate della giornata, il nostro personale ha prontamente recuperato gli animali, che sono stati portati al Canile sanitario dell'Ulss 3 Serenissima presso il Parco di San Giuliano. Una volta eliminati i rischi per la loro salute, sono stati affidati al canile rifugio, dove l'Amministrazione civica si occuperà delle procedure di adozione."

"È nostro dovere richiamare tutti i proprietari di animali - sottolinea il Primario Guadagno - e ricordare che le temperature straordinariamente elevate di questi giorni possono arrecare gravi danni alla salute dei cani. Le esposizioni eccessive ai raggi solari all'aperto, così come il soggiorno in ambienti chiusi con alta temperatura, umidità elevata e cattiva ventilazione, sono pericolosi. In situazioni estreme, tali condizioni possono persino causare la morte se non si interviene prontamente a favore degli animali."

"È nostro compito proteggere i nostri amici a quattro zampe, specialmente i cuccioli e gli individui anziani, da questa ondata di calore estiva. Dobbiamo ricordare che i cani, a differenza di noi, non possono sudare per regolare la loro temperatura corporea, rendendoli più vulnerabili e bisognosi di maggiori cure rispetto a noi."

Pertanto, quali sono le linee guida per gestire in modo adeguato i nostri cani fino a quando l'ardente calura estiva non accennerà a diminuire? Il dottor Guadagno le elenca nel seguente decalogo:

Portare il cane fuori per passeggiate e bisogni solo nelle ore più fresche, ovvero al mattino presto o alla sera tardi e di notte.

Limitare le attività all'essenziale e prestare attenzione, poiché l'asfalto e il cemento delle strade possono surriscaldarsi e causare ustioni alle zampe dei cani; proteggerle con creme specifiche.

Evitare assolutamente di lasciare il cane da solo all'interno dell'auto, nemmeno all'ombra o per brevi periodi. Finestre leggermente aperte e acqua all'interno non riducono il rischio.

Assicurarsi che il cane all'aperto o sul terrazzo di casa abbia accesso a una zona ombreggiata, con acqua fresca sempre disponibile.

Evitare di posizionare il cane di fronte a ventilatori o condizionatori, per prevenire danni da raffreddamento (ad esempio coliche, bronchiti, dolori reumatici).

Durante passeggiate in strada, in spiaggia o in montagna, portare sempre acqua sufficiente e una ciotola per far bere il cane e offrirgli piccole docce rinfrescanti. Inoltre, avere un telo di cotone leggero per proteggerlo dal sole in aree senza ombra.

Offrire al cane solo acqua fresca, mai ghiacciata o con ghiaccio, per dissetarlo o rinfrescarlo.

Non costringere il cane a mangiare o muoversi; il caldo può diminuire l'appetito e indurre sonnolenza.

Non tosare il cane, anche se ha il pelo lungo. Al contrario, tenerlo all'ombra, fare spugnature frequenti con acqua fresca, utilizzare ombrelli o telo di cotone per proteggerlo dal sole, specialmente in spiaggia.

Se il cane presenta sintomi di malessere prolungato - respirazione accelerata e faticosa, mucose arrossate, temperatura corporea elevata, vomito, difficoltà nella deambulazione, convulsioni, collasso - è necessario bagnarlo immediatamente con acqua fresca, mantenerlo al fresco con un telo di cotone bagnato in una zona ombreggiata e ventilata. In situazioni gravi, contattare il proprio veterinario di fiducia o le Forze dell'Ordine (Carabinieri al 112, Polizia al 113 o il servizio di Emergenza sanitaria al 118).