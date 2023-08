Festival della Politica 2023 a Mestre, ecco tutto il programma

Sarà Paolo Gentiloni ad inaugurare il Festival della Politica 2023. Il Commissario per gli affari economici e monetari dell’Unione Europea interverrà alla giornata di anteprima mercoledì 6 settembre, intervistato da Marco Damilano.

La partecipazione al Festival di una personalità come Gentiloni costituisce l’avvio ideale per un’edizione che intende discutere il futuro dell’Europa nel nuovo contesto globale.

Dopo aver ospitato il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, David Sassoli, Ségolène Royal e altre figure istituzionali di altro prestigio, la presenza di Gentiloni è un ulteriore conferma di come il Festival della Politica si sia affermato come luogo privilegiato di confronto sull’attualità politica nel panorama nazionale.

Novanta ospiti e 40 eventi

Le quattro giornate del Festival della Politica si svolgeranno dal 7 al 10 settembre, con Anteprima mercoledì 6 settembre.

Giunto alla XII edizione, il Festival tornerà ad animare il centro di Mestre con quasi 40 eventi tra dibattiti, dialoghi, presentazioni di libri, workshop e spettacoli.

Ancora una volta il Festival porterà il confronto politico nelle piazze chiamando a raccolta alcuni tra i principali protagonisti della vita culturale italiana tra studiosi, giornalisti, analisti, rappresentanti delle istituzioni e altre personalità.

Quest’anno si avvicenderanno più di 90 ospiti. Oltre a Massimo Cacciari e Nicola Pellicani, che ne sono animatori, saranno tra i protagonisti della Dodicesima Edizione Paolo Gentiloni, Maurizio Molinari, Carlo Cottarelli, Donatella di Cesare, Marco Damilano, Ilvo Diamanti, Angelo Panebianco, Alessandra Ghisleri, Chiara Valerio, Pietro del Soldà, Veronica De Romanis, Marco Ansaldo, Annalisa Cuzzocrea Stefano Massini, Andrea Rinaldo, Linda Laura Sabbadini, Antonio Gnoli, Giacomo Marramao, Luigi Brugnaro, Donatella Sciuto, Giovanni Orsina, Francesca Coin, Michele Bugliesi, Marta Ottaviani.

Il programma completo è consultabile su www.festivalpolitica.it

La globalizzazione dopo la globalizzazione

“La globalizzazione dopo la globalizzazione” è il titolo scelto dalla Fondazione Pellicani per questa edizione, che sarà l’occasione per fare un focus sui radicali cambiamenti introdotti dalle recenti vicende internazionali. La crisi climatica, le guerre, la pandemia, le crisi economiche e l’aumento delle disuguaglianze hanno messo definitivamente in crisi l’idea di globalizzazione sviluppatasi tra gli anni ’90 e l’inizio di questo secolo. Gli Stati, le imprese e i cittadini devono fare i conti con uno scenario in continua evoluzione, caratterizzato dall’intensificarsi della competizione tra Stati Uniti e Cina.

Per affrontare un tema così complesso e articolato, il Festival 2023 si avvale di due curatori ospiti: il politologo Alessandro Aresu (consigliere scientifico di Limes e direttore scientifico della Scuola di Politiche) e la giornalista politica ed economica Chiara Albanese (Bloomberg, Wall Street Journal, Sole 24 Ore, Corriere della Sera). Due giovani analisti esperti delle vicende nazionali e internazionali.

Accanto al tema principale, come sempre il programma del Festival della Politica comprenderà spunti e percorsi diversi, che proporranno esplorazioni della cultura politica contemporanea in una varietà di sfaccettature e linguaggi. Così nelle quattro giornate del Festival si alterneranno momenti di approfondimento storico e filosofico, presentazioni di novità editoriali, spettacoli.

Generazioni a confronto

Anche quest’anno il Festival della Politica punta ad offrire una piattaforma di analisi e riflessione capace di incrociare punti di vista, linguaggi e saperi diversi. L’edizione 2023 sarà l’occasione per mettere a confronto diverse generazioni di esperti: “La rassegna”, osserva Nicola Pellicani, direttore del Festival “mira a favorire l’incontro e il confronto tra differenti generazioni di analisti che caratterizzano il panorama culturale nazionale, rendendolo particolarmente ricco e stimolante”.

“Tra gli ospiti vi saranno tante figure emergenti: reporter, studiosi, giornalisti talvolta giovanissimi, ma che hanno già dimostrato la loro capacità di incidere nel dibattito pubblico con approcci critici e comunicativi innovativi. Penso a nomi come Gilles Gressani, Cecilia Sala, Giovanni Diamanti, Lorenzo Pregliasco, Greta Cristini, Giacomo Bottos, Silvia Sciorilli Borrelli, e ai curatori ospiti Alessandro Aresu e Chiara Albanese.

Al Festival della Politica questa nuova leva di brillanti analisti si incrocerà con personalità già affermate come Massimo Cacciari, Angelo Panebianco, Maurizio Molinari, Ilvo Diamanti, Donatella Di Cesare, Andrea Rinaldo e altre.”

Il podcast del Festival della Politica

Confronti che saranno alimentati anche attraverso il podcast del Festival, un nuovo canale attraverso cui arricchiremo ulteriormente l’offerta culturale proponendo, al di là del programma ufficiale, ulteriori focus e approfondimenti realizzati insieme agli ospiti della manifestazione.

Il podcast sarà lanciato in occasione del Festival 2023. Una nuova iniziativa editoriale attraverso cui si potranno condividere approfondimenti e contenuti originali con il pubblico.

La comunità del Festival della Politica

“Il Festival della Politica di Mestre nel tempo si è rivelato uno straordinario momento di partecipazione alla vita pubblica della città.” sottolinea Nicola Pellicani “Attraverso il progetto culturale e il contributo di tante relatrici e relatori, si è creata una vera e propria comunità, che rappresenta un patrimonio cittadino.

Inoltre, il Festival della Politica è la dimostrazione di come l’uso degli spazi pubblici con eventi ad elevato valore culturale rappresenti uno strumento di rivitalizzazione della città nel segno della sicurezza e della rigenerazione urbana.

Manifestazioni come il Festival della Politica” conclude Pellicani “che riscuotono un successo di pubblico e di critica, rappresentano anche un formidabile strumento di marketing territoriale e un’ottima opportunità per l'economia cittadina.”

Promotori e patrocini

Anche l’edizione 2023 si svolgerà sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il Patrocinio di Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia.

Progetto plurale, il Festival della Politica è promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani e realizzato in collaborazione con Comune di Venezia, M9 – Museo del ‘900, Fondazione di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo e YouTrend.

Hanno collaborato alla collaborazione di alcuni incontri Fondaco Europa, NICHE – The New Institute Centre for Environmental Humanities e VenetoEquo.

Le sezioni del Festival 2023

• I DIALOGHI

Il tema centrale del Festival sarà sviluppato nella sezione dei Dialoghi, dove si analizzerà il modo in cui guerre, emergenza climatica, crisi economica e pandemia pongono in crisi l’idea di globalizzazione coltivata a partire dagli anni ‘90.

I curatori ospiti di questa edizione, Alessandro Aresu e Chiara Albanese, proporranno un’articolata piattaforma di riflessione che avrà come scopo principale quello di discutere le nuove sfide che vengono poste all’Italia e all’Unione Europea dal mutamento del quadro internazionale.

Lungo un percorso composto da 14 incontri, saranno affrontati i diversi piani attraverso cui i rivolgimenti globali si riflettono sul futuro del nostro paese e dell’Europa: partendo dalla dimensione geopolitica per approdare alle implicazioni economiche, alle sfide poste al tessuto industriale e imprenditoriale, fino alle sollecitazioni che toccano il mondo della ricerca. Senza ovviamente dimenticare il grande tema della crisi ecologica, che quest’anno sarà affrontato anche sviluppando il tema dell’emergenza idrica grazie alla presenza di un relatore d’eccezione: Andrea Rinaldo, massimo idrologo mondiale insignito lo scorso marzo dello “Stockholm Water Prize”, comunemente noto come "Il Nobel dell'acqua".

Una sezione in cui si incroceranno rappresentanti delle istituzioni, analisti politici, economisti, giornalisti e inviati di guerra sul fronte ucraino.

Tra i tanti protagonisti coinvolti, oltre al commissario europeo agli affari economici Paolo Gentiloni che sarà presente alla giornata di Anteprima del Festival (mercoledì 6 settembre), animeranno gli incontri Marco Damilano, Maurizio Molinari, Massimo Cacciari, Ilvo Diamanti, Gilles Gressani, Cecilia Sala, Angelo Panebianco, Marta Ottaviani, Donatella Di Cesare, Andrea Rinaldo, Linda Laura Sabbadini, Annalisa Cuzzocrea, Carlo Cottarelli, Veronica De Romanis, il già citato Andrea Rinaldo, e molti altri.

• I LIBRI

I libri e i loro autori sono da sempre protagonisti al Festival della Politica e quest’anno vi saranno ancora più occasioni di approfondimento sull’attualità stimolate dalle più interessanti novità editoriali.

La curatrice Chiara Albanese, in dialogo con Marco Simoni e Silvia Sciorrilli Borrelli, presenterà il suo “That’s Politica!”. Ulteriori aspetti della crisi della globalizzazione saranno affrontati insieme a Floriana Bulfon (giornalista investigativa, sotto scorta dal 2019, che illustrerà le sue ultime ricerche sulle connessioni globali delle mafie), Chiara Valerio (che ci aiuterà a orientarci dentro il paradosso di un mondo sempre più diviso dalla politica ma sempre più unito dalla tecnologia) e altri autori con cui analizzeremo contraddizioni e prospettive di una nuova globalità.

Sono tante le autrici e gli autori di questa sezione, realizzata in collaborazione con Marsilio Editori e nella quale si darà spazio a temi e percorsi diversi. Tra gli altri Francesca Coin, Denise Pardo, Marco Ansaldo, Giorgio Benigni, Antonio Funiciello, Greta Cristini, Lorenzo Pregliasco e Daniela Tagliafico.

• STEFANO MASSINI RACCONTA

La domenica il Festival si conclude con Stefano Massini, che porterà le sue doti di narratore sul palco del Teatro Toniolo, con un monologo dal titolo “La parola lavoro”.

Come autore teatrale, Stefano Massini è il drammaturgo italiano vivente più rappresentato sui palcoscenici di tutto il mondo. Tradotto in trenta lingue, è uno degli autori più premiati all’estero ed è stato il primo autore italiano ad essere insignito del Tony Awards, l'Oscar americano del teatro. Ma Massini è anche un performer ironico e intenso, come il grande pubblico italiano ha potuto scoprire grazie ai suoi raffinati interventi televisivi a Piazzapulita e Ricomincio da Rai 3.

Al Festival della Politica porterà un monologo che esplora il significato del lavoro nella società odierna: il frutto di una lunga ricerca a cavallo tra analisi sociale e invenzione artistica, già concretizzatasi in un saggio pubblicato per la collana Controtempo del Mulino, e poi sviluppata attraverso interventi pubblici e sperimentazioni teatrali.

• ORIENTE E OCCIDENTE

Tutti i pomeriggi del Festival avrà luogo il tradizionale appuntamento con la Sezione Speciale curata da Antonio Gnoli, filosofo ed editorialista di La Repubblica, che quest’anno ci proporrà una nuova lettura del pensiero di Carl Schmitt: pensatore scomodo, quasi una “coscienza nera” del Novecento, ma anche intellettuale capace di rivelare le radici profonde di alcune divisioni che infiammano il nostro tempo.

L’obiettivo è quello di affrontare di petto una contrapposizione ideologica oggi tornata di bruciante attualità: quella tra un’idea di società basata sull’ideale liberale e democratico e - all’opposto - una proposta di società basata su valori pre-liberali e sulla relativizzazione dello stato di diritto.

Il ciclo “Oriente e Occidente” si svilupperà attraverso quattro incontri nei quali Antonio Gnoli dialogherà con alcuni tra i massimi interpreti dell’opera di Schmitt: Marco Tarchi, Giacomo Marramao, Fulco Lanchester, Elettra Stimilli.

Un itinerario critico che permetterà di rileggere in modo nuovo le crisi novecentesche dello Stato di diritto, con l’intento gettare luce sulla vitalità odierna di questo ideale, e sul destino che lo attende nel mondo post-globale.

• 80 ANNI DALL’8 SETTEMBRE

M9 - il Museo del ’900 organizza un incontro dedicato ad un anniversario importante per la storia italiana. L'8 settembre 1943 sembrò concludere la sciagurata partecipazione dell’Italia alla Seconda guerra mondiale, e invece segnò per il Paese una catastrofe sotto ogni aspetto. Per qualche ora si festeggiò la fine della guerra e del fascismo, invece fu l'inizio di una diversa fase della guerra totale, segnata anche dalla guerra civile e dall'efferata occupazione nazifascista.

Ne parleranno Giulia Albanese, Umberto Gentiloni e Livio Karrer.

• IL RICORDO DEL VAJONT

Nel 2023 ricorrono i 60 anni dal disastro del Vajont. Il Festival della Politica offrirà un momento di rievocazione di questa tragedia che non cessa di interrogare la coscienza civile del Paese. Nella sera di sabato 9 settembre, in Chiostro M9, avrà luogo lo spettacolo a ingresso gratuito “La montagna nel bicchiere. A 60 anni dalla tragedia del Vajont” con la musica di Gualtiero Bertelli e Cimo Nogarin e la voce di Edoardo Pittalis

• WORKSHOP

Il Festival della Politica include nel suo programma anche un’offerta formativa specializzata e di alto livello, rivolta agli addetti ai lavori e a tutti i cittadini.

Grazie alla collaborazione con Quorum/YouTrend, saranno gratuitamente offerti al pubblico alcuni workshop teorico-pratici, focalizzati su “I Nuovi Linguaggi della Politica”.

Tre le sessioni in programma:

Leggere i sondaggi: come decodificare l'opinione pubblica nell'era digitale con Davide Policastro (giovedì 7 settembre)

Verso le Europee. Come si costruisce una campagna vincente? con Martina Carone e Francesco Intini (venerdì 8 settembre)

Digital PR: una presenza online senza confini con Leonardo Buccione e Giorgia Fioretti (sabato 9 settembre).

Con questa iniziativa il Festival della Politica prosegue il proprio impegno nella creazione di occasioni di formazione rivolte non solo a chi opera attivamente nell’ambito della politica, ma anche a tutti i cittadini che intendono acquisire nuovi strumenti di interpretazione della realtà e nuove chiavi di lettura per comprendere la politica e il modo in cui essa opera.

I workshop sono a iscrizione libera e a numero chiuso.