Confturismo Veneto: prezzi alti, un’estate tutta negativa al di sotto dei numeri del 2019

«Non illudiamoci, anche se i conti si faranno alla fine: l'estate 2023 avrà come riferimento quella del 2019 nei confronti della quale siamo sotto del 10%».

Il presidente di Confturismo Veneto, Marco Michielli, interviene nel dibattito sull'estate sottotono.

L’analisi

Finora solo i campeggi, e le località turistiche come Cavallino Treporti che ne hanno tanti, pregustano il segno più a fine stagione. Eppure a Jesolo, Aja ha lanciato la previsione di un'estate migliore addirittura di quella straordinaria del 2022 sulla base degli indici di presenze in tempo reale. «Non sarà possibile» dice Michielli, « l'estate scorsa è stata unica. Finita la pandemia e la gente aveva risparmiato e faticava a viaggiare all'estero. Adesso pesano la guerra in Ucraina, i costi energetici, le bollette, i mutui, l'inflazione. Abbiamo la Germania tecnicamente in recessione, un turismo dell'est che non spende. Stanno lavorando bene i camping, con i clienti scandinavi, e le città d'arte, con il ritorno degli americani. Ma è veritiero ragionare su un meno 10 per cento rispetto al 2019. Mettiamoci il maltempo che ha fermato tanti turisti. Se fa caldo in città, nessuno ha voglia di partire per il mare».

E, infatti, gli operatori che si lamentano non si contano. Le spiagge subiscono un aumento dei listini di ombrelloni e lettini del 20 per cento, così i pendolari ormai sono tutti nei pochi appezzamenti di spiaggia libera rimasti o sui pontili, come a Jesolo. «Ho lasciato i ragazzi che lavorano per me a casa sabato pomeriggio» dice un commerciante di vini e bibite di Jesolo, «la stagione è disastrosa, la gente non spende».

Il mese di agosto

La prima settimana di agosto è stata contrassegnata da un calo fisiologico previsto, ma non si vedono arrivare ancora turisti per Ferragosto.

«Avremo un meno 20 per cento rispetto all'anno scorso» conferma il presidente di Confapi turismo nazionale, Roberto Dal Cin, «meno tedeschi, pochi austriaci, turisti dell'est poco propensi a spendere. Condivido l'analisi di Michielli. Località come Jesolo si spengono alle dieci di sera, cosa impensabile fino a pochi anni fa».