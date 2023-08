Bimbo cade dal secondo piano e piomba su un tavolino: è salvo

Si salva centrando un tavolo di plastica dopo un volo di 6 metri.

“Miracolato” un bambino di nazionalità austriaca di un anno e mezzo in vacanza a Cavallino-Treporti che ieri è sopravvissuto dopo essere precipitato dal secondo piano di una palazzina turistica.

Il piccolo – alloggiato sul nella frazione di Ca’ Ballarin con la famiglia – è stato elitrasportato poco dopo le 19.30 al pronto soccorso pediatrico Uoc dell’ospedale di Padova dove è stato ricoverato in prognosi riservata. L’incidente domestico avvenuto circa mezz’ora prima poteva costargli la vita: per cause ancora da accertare il bambino di 18 mesi è caduto per quasi 6 metri precipitando da un androne delle scale e centrando in pieno un tavolo di plastica da esterni al piano terra dell’abitazione che avrebbe attutito la violenza dell'impatto facendolo rimbalzare da una minore altezza fino a raggiungere il pavimento.

All’arrivo del personale medico della Croce Verde intervenuto per soccorrerlo il bimbo si trovava in braccio alla madre di nazionalità austriaca ma di origine latino-americana, da una prima diagnosi il bambino era vigile e orientato nonostante la terribile caduta. Non sono chiare le motivazioni di come sia potuto precipitare dal secondo piano, non si sa se il piccolo abbia perso l'equilibrio da solo oppure sia scivolato dalle braccia di uno dei genitori.

Nella concitazione del momento all’arrivo del personale del Suem 118 la madre per descrivere l’infortunio ha indicato al personale della Croce Verde l’altezza dalla quale il figlioletto era precipitato mostrando il parapetto dell’androne delle scale al secondo piano ed indicando il tavolo di plastica che per la sua flessibilità avrebbe salvato la vita al piccolo dopo i diversi metri di caduta libera.

I soccorritori hanno verificato immediatamente i parametri vitali del bambino, che non ha mai perso i sensi e apparentemente non presentava fratture e traumi visibili, e lo hanno consegnato stabilizzato dopo pochi minuti al personale di bordo dell’eliambulanza che nel frattempo era atterrata all’eliporto della protezione civile di Ca’ Pasquali.

I genitori, visibilmente sotto shock per l’accaduto, tanto da non riuscire a capacitarsi di come era potuto avvenire un infortunio che poteva avere esiti ben più nefasti, hanno voluto accompagnare il bambino fino alla consegna al personale medico dell’eliambulanza.

Il piccolo turista austriaco di 18 mesi è stato trasportato in elicottero al Pronto soccorso Uoc pediatrico dell’ospedale di Padova dove è stato ricoverato e rimarrà in osservazione fino a scongiurare completamente eventuali conseguenze della caduta fortunosa. Il bambino già nella serata è stato sottoposto ai primi esami diagnostici che oggi permetteranno un quadro clinico più chiaro sulle sue reali condizioni di salute.