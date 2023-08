La fuga del Pellicano Giuliano. Dallo zoo ha cercato la libertà a Bibione

Un pellicano di nome Giuliano sorvola la foce del Tagliamento, atterra sulla spiaggia di Bibione Est e zampetta, tra la curiosità dei bagnanti, e soprattutto dei bambini, nella Spiaggia di Pluto, quella riservata ai cani. Il recupero è stato completato martedì 8 agosto alle 16, dopo mezzora di trambusto.

Il volatile era scappato dallo Zoo Punta Verde di Lignano. Quando la titolare della Spiaggia di Pluto, la signora Franca Piacenza, ha ricevuto una chiamata da una bagnante, quasi non ci voleva credere. Il tono della telefonata era più o meno così: “Franca, ho trovato un pellicano sulla spiaggia”. Franca Piacenza, più incuriosita forse di San Tommaso, ha raggiunto l’amica sul bagnasciuga.

“Credevo si fosse confusa con la visione di un gabbiano, e invece quello sulla spiaggia era davvero un pellicano. Non sembrava intimorito, né spaventato. Probabilmente era un po’ disorientato – ha raccontato Piacenza – ho capito subito che proveniva dallo zoo di Lignano, in quanto sulla zampa indossava un piccolo nastro di appartenenza”.

Dopo la sorpresa sono cominciate le operazioni di recupero e, soprattutto, di trasporto della bestiola. Sul posto si sono precipitati gli addetti allo Zoo Punta Verde, che hanno raggiunto la Spiaggia di Pluto a bordo della jeep del compagno di Franca Piacenza, così come la Polizia locale che ha transennato la zona per evitare che Giuliano potesse ferirsi.

Non senza fatica il gabbiano è stato convinto a tornare allo Zoo, ma non voleva saperne all’inizio: come per turisti anche per lui stare sulla spiaggia di Bibione gli piaceva proprio tanto.