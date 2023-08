Granchio blu in Veneto. Corazzari: "Per arginarlo autorizzate attrezzature speciali in laguna"

L'assessore regionale alla Pesca, Cristiano Corazzari, spiega che sono in arrivo risorse per gli equipaggi dei pescherecci che sono disperati per i danni inflitti dal granchio blu, la specie invasiva giunta dall'America e che sta distruggendo vongole e reti. Ora però va capito come si pensa di intervenire e cosa sono queste "attrezzature in deroga" che agirebbero dentro ad aree molto delicate. Videointervista Daniele Zennaro, riprese Lorenzo Pòrcile

02:42