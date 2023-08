Monica ascolta il respiro di Venezia: «Ogni città ha un suono e le voci diventano musica»

Il respiro della laguna, le campane di piazza San Marco, il canto dei gondolieri, il vociare del mercato di Rialto, l’inconfondibile cadenza di mascareri e pescatori con le vocali chiuse e le “r” gentili. Tutto si propaga per calli e campielli.

«Venezia è una città che ascolto da vent’anni». Per questo Monica Fantini è stata felice di tornare, in questi giorni, per dare forma a un doppio progetto. È ospite della residenza d’artista della Fondazione Bevilacqua La Masa e ha appena concluso una cinque giorni al padiglione francese della Biennale d’Architettura.

Chi è

Radici venete e spirito globale, giornalista alla continua ricerca dei suoni per raccontare luoghi e persone, frammenti di memoria orale passati e presenti, che fanno eco nella mente e vibrano nel cuore. Monica Fantini è nata a Montebelluna 51 anni fa e da 25 vive a Parigi, dove lavora per Radio France International girando il mondo per realizzare dei documentari sonori per il radiogiornale e la piattaforma digitale dell’emittente, oltre a tenere laboratori con professionisti del suono, appassionati e abitanti dei posti in cui si sofferma.

La sua Venezia

«Venezia è un luogo speciale per le orecchie, piena di riverberi, di strade strette che trattengono il suono, così come l’acqua sa riflettere il sole ma anche i rumori e poi, banalmente, non ci sono le auto. Quindi è possibile distinguere più che altrove i passi e la voce propri, così come quelli degli altri» spiega Fantini che già cinque anni fa strinse una collaborazione con il conservatorio Benedetto Marcello.

Ora le sue “composizioni sonore” sono esposte alla mostra collettiva Listening Post. Dalle pratiche di ascolto alla sound art” nella Galleria di Piazza San Marco fino al 10 settembre (da mercoledì a domenica, dalle 10.30 alle 17.30, ingresso libero).

L'ascolto dei suoni di Venezia

In ogni luogo in cui approda esercita il silenzio e la curiosità, insomma: si mette in ascolto.

«Il mio compito è raccontare il contesto e i suoi abitanti attraverso i suoni. Mi sono innamorata di questo elemento narrativo ancora più della parola. Non è importante solo quello che viene detto ma come lo si dice, il tono, il timbro, il modo di esprimersi. Il suono della nostra voce racconta qualcosa di noi. Vale lo stesso per l’ambiente che ci circonda».

Dopo la capitale francese e l’Africa, la residenza veneziana è anche la terza tappa del progetto internazionale che la giornalista italo-francese ha dedicato alla memoria sonora e alle culture orali del mondo:«Par cœur – le son qui reste» di Ecouter le monde.

Una cartografia sonora che continua ad arricchirsi di esperienze e incontri. «Ho chiesto agli abitanti di Venezia così come di Dakar e Parigi, persone di diversa età, cultura e posizione sociale, cosa fosse presente nel loro archivio sonoro, cosa sapevano ridire con la propria voce: un detto, una poesia, la citazione di un libro, una ninna nanna.

Ne sono usciti una serie di piccoli ritratti orali che ho portato alla Biennale.

I venditori vietnamiti

Anche per Monica c’è un suono che più di tutti ha il sapore di una petite Madeleine. «Due venditori di strada di Hanoi in Vietnam che si incontrano ai due lati opposti di una strada, stirano la loro voce, dialogano come se stessero cantando. Un suono forte, pronunciato da sconosciuti, che ha stimolato la mia immaginazione».

Immersi nella società dell’immagine, travolti da un tempo che corre veloce, sappiamo ancora ascoltare?

«Non sempre riusciamo ad essere profondi, ma la postura dell’ascoltatore è quella di porsi verso lo sconosciuto, aprendo le orecchie. Solo così possiamo far incontrare la nostra voce interiore con ciò che ci circonda. Saper ascoltare è una forma di apprendimento della libertà».