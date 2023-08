Autostrada Padova-Venezia in tilt per il rogo di un furgone: 6 chilometri di coda

Nuovi rischi e nuove lunghe attese in coda per la folla di mezzi lungo l'autostrada Padova-Venezia: 6 i chilometri di veicoli che hanno paralizzato la circolazione lungo l'A4, in direzione Trieste.

E' accaduto che dopo le 18.30 lunedì 7 agosto, un'automobile ha perso il controllo, finendo contro le barriere di sicurezza, in corsia di sorpasso, all’altezza del chilometro 370+500 est. Nel testa coda sono rimasti coinvolti altre due veicoli, per fortuna senza gravi conseguenze per le persone a bordo.

"Nella coda che si è formata subito dopo", si legge in un comunicato del gestore Cav, "un furgone fermo, a causa del probabile surriscaldamento del motore, è stato costretto ad accostare in corsia di emergenza, prendendo fuoco poco dopo. Anche in questo caso nessuna conseguenza per le persone, con il conducente del mezzo che ha abbandonato il veicolo prima che venisse avvolto dalle fiamme".

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, la Polizia stradale di Venezia e gli Ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete coordinati dal centro operativo di Mestre, che ha disposto la chiusura temporanea della carreggiata a causa delle precarie condizioni di sicurezza determinate dalla presenza dei veicoli incidentati e dal fumo scaturito dal rogo. Il lavoro congiunto e coordinato di soccorritori e personale della Concessionaria ha permesso di riaprire una corsia di marcia dopo circa 20 minuti.

In serata, l’evento era in fase di risoluzione e la coda, arrivata a toccare 6 chilometri oltre l’inizio di competenze a Padova Est, è in via di lento ma graduale smaltimento".