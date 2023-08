Morto Umberto Dosi, giudice della Corte d’Appello. Aveva 59 anni

Il giudice della corte d’appello di Venezia Umberto Dosi si è spento all’età di 59 anni a causa di una malattia con cui combatteva da tempo. Un fulmine a ciel sereno per i tanti colleghi con cui Dosi, originario di Padova dove viveva con la famiglia, aveva stretto rapporti negli ultimi anni.

Dopo il trasferimento dal Tribunale di Paola, sua prima sede di lavoro in Calabria, Dosi ha sempre svolto le funzioni di giudice del lavoro nel distretto veneto, prima presso il Tribunale di Verona, poi a Vicenza, a Padova e da ultimo in Corte di Appello anche come giudice civile.

Negli ultimi anni era impiegato nella sezione famiglia della Corte d’appello di Venezia.

«Collega preparatissimo e molto serio, di carattere mite e gentile, è stato sempre tanto lontano da ambizioni carrieristiche quanto attento a privilegiare lo svolgimento della funzione. Per questo era molto apprezzato e benvoluto dai colleghi dell’ufficio, che lo ricordano come un uomo d’animo nobile e generoso», così lo ricorda la giunta esecutiva della sezione Anm del Veneto.

A restare impresse nella mente di chi l’aveva conosciuto erano soprattutto le qualità umane di Dosi, descritto come una persona sempre pronto ad aiutare chi era in difficoltà, sempre con il sorriso e pronto alla battuta di spirito. Anche di fronte alla malattia, negli ultimi mesi non aveva mai perso la speranza come faceva sapere ai suoi colleghi che lo chiamavano preoccupati per le sue condizioni di salute. Dosi lascia la moglie e la figlia.

Nei prossimi giorni saranno decise data e ora del funerale.