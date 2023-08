Strage di Santo Stefano di Cadore, peluche e giocattoli sulla tomba del piccolo Mattia

Pupazzi, peluche, macchinine, giocattoli e qualche pensierino. La tomba del piccolo Mattia Antoniello, neanche due anni, nel cimitero di Favaro, è in mezzo a quella del papà Marco e della nonna, Maria Grazia Zuin.

Attorno alla croce bianca, ci sono ricordi e oggetti, amati dal bimbo. Impossibile, appena entrati nel campo santo, non scorgere le tre croci bianche, una vicina all’altra, decorate allo stesso modo. Ci sono sempre fiori freschi e un pellegrinaggio silenzioso di persone che molto rispettosamente si fermano, dicono una preghiera e poi proseguono.

Il 6 luglio, esattamente un mese fa, la tragedia del Cadore, che ha spezzato le famiglie Antoniello, Potente e Zuin.

Era il 6 luglio, quando l’Audi nera lanciata a tutta velocità dalla tedesca Angelika Hutter, ha caricato da dietro Marco Antoniello, 47 anni, morto sul colpo, Mattia, il figlioletto, scaraventato contro un palo della luce, e Maria Grazia Zuin, 64 anni, la nonna, anche lei deceduta sull’asfalto della via Udine, la strada che taglia il centro del paese.

Famiglia investita a Santo Stefano di Cadore. Ecco l'Audi a tutta velocità e il rumore della strage

Sono rimasti vivi Elena Potente, la mamma del piccolo Mattia e compagna di Marco, e il nonno Lucio. Una tragedia nella tragedia, un dramma che ha lasciato nel dolore due comunità, quella di Santo Stefano di Cadore e quella di Favaro, dove le famiglie Potente, Antoniello e Zuin risiedono, tra Ca’ Solaro, via Pialoi e via Monte Celo. Marco e Maria Grazia sono morti subito, il bimbo, Mattia, ha esalato l’ultimo respiro in ospedale dopo un disperato tentativo di rianimazione.

Domenica 6 agosto alle 10.30, nella chiesa di Sant’Andrea a Favaro, la stessa dove si è svolto il funerale, il parroco don Giuseppe Simoni, celebrerà una funzione in ricordo delle tre vittime innocenti di una strage assurda, di cui è ancora difficile capacitarsi. Una messa per Marco, per il piccolo Mattia, rimasto nel cuore di tutti, e per la nonna Maria Grazia.

Qualche giorno fa un’epigrafe con le foto delle vittime e un ringraziamento da parte delle famiglie a quanti sono stati loro vicini, tutti, nessuno escluso. Anche le persone che non li conoscevano da vicino. La famiglia, come ha ripetuto il giorno del funerale, non porta odio o rancore, ma chiede giustizia per i propri cari e perché fatti simili non debbano più ripetersi.

Nei prossimi giorni il presidente della Municipalità, Marco Bellato, consegnerà a Elena Potente, che ha perso nello stesso giorno la mamma, il compagno e il suo bimbo, nato dall’amore con Marco, i pensieri e le lettere ricevute nei giorni dopo l’incidente da amici, conoscenti e da semplici cittadini, che hanno voluto lasciare un pensiero per lei e per gli altri membri delle famiglie spezzate dal dolore.

«Quello che possiamo fare è non dimenticare» ha detto Bellato «e continuare a stare vicino alle famiglie colpite da un lutto tanto grande». A un mese dall’incidente, l’investitrice, detenuta in carcere a Venezia, non ha ancora parlato.