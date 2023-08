Mareggiate d'agosto a Jesolo, gradini di un metro in spiaggia

Rientro improvviso degli ultimi ospiti, Jesolo va di nuovo in tilt. E la mareggiata tiene con il fiato sospeso gli operatori della Pineta di Jesolo.

Danni ingenti con migliaia di metri cubi persi e gradini di circa un metro sulla battigia verso lo stabilimento Green Beache e fino al Negresco. Sono state perse anche svariate file di ombrelloni.

Sabato la situazione era nuovamente critica. In rete e nei social, l’ex deputato Mario Pezzoli ha tuonato contro chi a più riprese ha accusato le precedenti amministrazioni e oggi ha perso la voce sulle conseguenze di mareggiate che ancora non trovano ostacoli.

Lo scalino si è formato in corrispondenza del consorzio Torino 1, allo stabilimento Green Beach. Un punto in cui ogni anno il mare avanza sempre di più. Fondamentali saranno i due pennelli in roccia che non sono ancora ultimati. Sono pennelli in corrispondenza del grattacielo Merville e vicino al consorzio Torino 1 che, a ottobre, saranno completati con l’ultima parte di intervento.

Il sindaco, Christofer De Zotti, è stato rassicurante sul finale di stagione e la balneazione garantita in Pineta. E ha assicurato che con il rinnovo delle concessioni e l’utilizzo della legge 33 sarà possibile avere un cospicuo fondo di qualche milione di euro per programmare con la Regione ogni intervento strutturale necessario in questa zona del lido che è sempre a rischio mareggiate.

Sabato mattina, intanto, strade con auto ferme, per lo più turisti che hanno terminato la vacanza nella prima settimana di agosto e sono partiti anzitempo. Strade paralizzate sin dalle prima luci dell’alba, quando un incidente stradale tra un camion frigo, che si è rovesciato, e un’auto Toyota in viale Padania, incrocio con via Buonarroti, ha bloccato queste direttrici del lido. Feriti non gravi, ma la mattinata sotto la pioggia, intorno alle 6.30, è iniziata così.

Poche ore dopo la città era completamente bloccata, in via Aquileia, come in via Mameli o in via Bafile e in tutta la rete stradale del lido fino a via Adriatico in uscita e nel centro storico. Il traffico è arrivato fino all’entroterra, nella frazione di Passarella di sotto, dove la viabilità per la sistemazione dei ponti sul canale Bova Rosa ha ristretto le carreggiate ai confini tra le due Passarelle di sotto e di sopra, rispettivamente in territorio di Jesolo e San Donà. Rientro anticipato per migliaia di turisti che con la pioggia hanno detto addio a Jesolo già la mattina.

La spiaggia è stata battuta per tutta la mattinata da pioggia e vento, con il mare che ha ancora eroso la zona Pineta. «La restrizione della carreggiata e il senso unico alternato nei due ponticelli sul canale Bova Rosa», ha osservato Daniele Bison, consigliere comunale, «genera code interminabili nel fine settimana. È sotto gli occhi di tutti, ma non si intravedono soluzioni a breve».