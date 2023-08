Jesolo, taxi gratis per chi beve alcolici al Muretto. Ecco com’è andata la prima notte

Taxi gratuiti in discoteca per i positivi all'alcoltest, è IlMuretto di Jesolo la prima discoteca in Italia a partire con la sperimentazione della nuova iniziativa del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti lanciata dal ministro Salvini.

Una notte di musica al lido, con il concerto al faro per Dj Super star con la sudcoreana Peggy Gu in consolle. Una ventina i giovani, tutti tra Venezia, Treviso e Padova, che hanno fruito del servizio sperimentale, per un totale di sette corse e quattro taxi messi a disposizione dal consorzio di Jesolo che aderisce a Confartigianato e ha come presidente Lorenzo Fabris.

Fabris: "Taxi gratis per chi beve in disco, una buona iniziativa ancora in fase sperimentale"

“Siamo stati i primi a organizzarci con il Serd”, hanno detto i gestori de ilMuretto, “partendo subito sabato notte. Riteniamo sia un'iniziativa pregevole e che potrà essere sviluppata”.

Sulla stessa linea il Silb provinciale, la sigla che ha sottoscritto il protocollo con il Mit. “Si tratta di un punto di partenza”, dice il presidente provinciale del Silb, Franco Polato, “importante che ilMuretto sia stata la prima discoteca d'Italia a iniziare. Le altre cinque selezionate si stanno organizzando e riteniamo che questo servizio possa crescere”.

Il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti, è arrivato puntuale a IlMuretto per complimentarsi, anche lui fiducioso. I tassisti sono soddisfatti. “Abbiamo vissuto una nottata una nottata particolare”, dice il presidente del consorzio dei tassisti a Jesolo Fabris, “in concomitanza con il concerto al faro, con tanta gente al lido. Una ventina di ragazzi si sono sottoposti al test alcolemico e hanno avuto il voucher dal Serd che ci è stato consegnato. Verremo poi rimborsati dalla discoteca che a sua volta sarà rimborsata dal Ministero. Li abbiamo portati in complessive sette corse vero altre zone centrali del lido anche perché al momento la convenzione prevede un raggio al massimo di una trentina di chilometri”.

Ci sono state molte critiche nei giorni scorsi all'iniziativa di Salvini, soprattutto per il messaggio che sembra essere di bere tranquillamente per essere poi trasportati in taxi a spese dei contribuenti. La lunga notte di Jesolo è iniziata con la Dj sudcoreana Peggy Gu, regina dell'evento musicale al faro.

Bucciol (IlMuretto): "Taxi gratis dopo la disco non sono un incentivo al bere"

Circa 15 mila spettatori, sold out da giorni con richieste nell'ordine dei 20 mila, arrivati da tutta Italia, partendo da Palermo per arrivare fino a Milano. Un successo per l'evento di chiusura organizzato da Suonica, con le discoteche King's e Muretto, sulla spiaggia del faro, dopo gli altri appuntamenti dei giorni scorsi, da Tananai a Random, la festa per caso che è un format ormai collaudato e ha aperto gli appuntamenti con i concerti alla spiaggia del faro di Jesolo.

Dj Super star termina con oltre 30 mila spettatori nei tre appuntamenti principali organizzati e promossi da questo nuovo sodalizio formato da Suonica e dalle celebri discoteche di Jesolo ilMuretto e King' s. Tanti giovani per vedere l'esibizione della dj di fama internazionale, produttrice discografica e stilista sudcoreana dal fascino discreto e raffinato, con una straordinaria energia in consolle.

Tutta la zona del faro fino a piazza Nember è stata invasa sabato notte, non senza qualche polemica dei residenti e ospiti della località. Lunghe code di auto in uscita si sono addensate poi su via Roma destra e le strade parallele. Lamentele soprattutto dai proprietari di seconde case.

“Ci sono state tante multe – spiegano – e nessun controllo del territorio e dei ragazzi usciti a fine concerto. Chi ha la casa da 40 anni ha dovuto parcheggiare dove ha trovato posto e poi sono arrivate le multe”.

Arrabbiati anche i residenti e gestori di pubblici esercizi, visto che tanti clienti dei ristoranti sono stati multati perché costretti a parcheggiare dove trovavano. “Non siamo riusciti a dormire e ci sono stati atti vandalici. Suonavano i campanelli e sono stati segnalati anche furti, di biciclette e in un ristorante" le lamentele.