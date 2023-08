Jesolo, trova tutti gli hotel pieni: «Io bollata come cliente “difficile”, gli albergatori hanno una chat contro di me»

Chat sospetta tra albergatori per giudicare i clienti “difficili”, pensionata trevigiana assume un investigatore privato dopo la disavventura vissuta al lido di Jesolo.

Un episodio ancora oscuro che ha causato forte rabbia e rassegnazione in questa donna che ritiene di essere stata diffamata e per questo rifiutata da un gruppo di albergatori che si era passato parola in chat sulla presunta difficoltà nel gestire la cliente.

E così Mario Borgia, titolare della società Discovery Investigazioni di Montebelluna, torna a Jesolo dopo le varie operazioni che in passato lo hanno visto protagonista a più riprese nel mondo della notte e la movida violenta condita da droga e scandali, i tradimenti scoperti sotto l’ombrellone, le delicate indagini nei cantieri edili e la ricerca degli investitori sospetti sul litorale.

Borgia, ex ispettore della polizia di Stato, è un investigatore di comprovata fama che conosce bene il litorale jesolano, con tutti i suoi vizi e le sue virtù. Anni fa aveva aiutato persino un noto Dj che gli aveva chiesto aiuto e assistenza per i problemi vissuti nel suo lavoro in consolle.

Questa volta è stato assunto da una maestra in pensione residente nella provincia di Treviso che in uno degli scorsi week-end a Jesolo non è riuscita a trovare una camera in hotel nella zona di piazza Trento. Arrivata alle reception di varie strutture si è sempre sentita dire la stessa cosa: «Signora non abbiamo più camere, siamo pieni».

Dopo alcune tensioni con il titolare di una prima struttura ricettiva ha provato dunque in altri alberghi vicini dove ha sempre trovato l’hotel pieno e senza camere libere. Almeno per lei. Il suo tragico e insistente sospetto è stato allora di essere stata diffamata in una chat privata tra i titolari delle strutture ricettive. E, a questo punto, è voluta andare a fondo.

«La mia cliente», spiega l’investigatore privato in versione balneare, «vuole provare di essere stata diffamata e mi ha affidato questo incarico delicatissimo. Lei ha dovuto girare da un albergo all’altro, sentendosi sempre rispondere che non c’erano camere. Una stranezza, oltretutto in un momento in cui dovrebbero esserci camere libere perché non ci sono particolari affollamenti di turisti in coda per una stanza. Alla fine è stata costretta a rinunciare, sospettando che attraverso una chat i titolari di alcuni hotel si fossero passati parola sul suo presunto carattere difficile dopo il primo scontro avuto con un albergatore su questiono di non particolare rilevanza. Ecco perché lei ritiene di essere stata diffamata», conclude l’investigatore, «e quindi vuole provare l’esistenza di questo sistema ufficioso di comunicazione interna tra albergatori per dare una sorta di voto ai clienti difficili consigliando di non dare loro le camere in albergo».