Accesso a Venezia. «Prima fermate addii al celibato e tour alcolici»

Prenotazione sì per entrare in città, ma non a pagamento. Solo incentivi e disincentivi per chi intenda visitare un museo o utilizzare un mezzo pubblico. Il dibattito sul contributo d’accesso è destinato a durare fino alla sua approvazione.

Ora il tema torna di stretta attualità dopo l’ammonimento dell’Unesco che individua proprio nella gestione del turismo di massa uno dei punti deboli di Venezia.

E così ecco che Confesercenti torna a battere sul tasto degli incentivi e dei disincentivi. Una proposta già ribadita più volte negli ultimi mesi, ma che - è la speranza dell’associazione - potrebbe tornare d’attualità da qui a settembre, quando cioè riprenderà l’iter di approvazione del contributo d’accesso.

«In un mondo dove è assoluta routine la prenotazione per accedere a qualsiasi luogo o servizio», spiega Cristina Giussani, presidente Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, «riteniamo più efficace per la gestione dei flussi turistici un sistema digitale o una piattaforma on line, in cui il visitatore possa prenotarsi e avere dei benefit se sceglie un periodo dell'anno con meno affluenza: un sistema organico di prenotazioni ed incentivi che possano spalmare gli ingressi, non solo in periodi diversi dell'anno, ma anche in percorsi culturali costruiti ad hoc e comunicati on line al turista, con delle scontistiche o servizi privilegiati».

Per Confesercenti, l’altra questione spinosa riguarda i controlli. «Ci vogliono maggiori controlli sul mantenimento delle regole già in atto», aggiunge Giussani, «ad esempio sul consumo dei cibi da asporto e il loro abbandono o sul fenomeno degli addio al nubilato e celibato, che recano un danno all'immagine della città e degli operatori economici che lavorano nel rispetto delle regole». Ma che soprattutto sono odiati dai residenti esasperati dalla maleducazione e dagli eccessi: «Ma perché non festeggiano al loro paesetto?», è la domanda che si fanno tutti.

I resti di un addio al celibato a Rialto

Aspetti, quelli elencati da Confesercenti, che in un modo o nell’altro rientrano nella più ampia gestione dei flussi turistici di massa.

Nei piani dell’amministrazione comunale c’è la speranza che, dopo l’approvazione del consiglio comunale, il contributo d’accesso possa entrare in vigore dalla primavera del 2024, almeno nella forma di una sperimentazione per alcune singole giornate. Le date segnate sul calendario sono quelle dei ponti festivi del 25 aprile e del primo maggio.

Solo in un secondo momento, la misura potrebbe entrare in vigore in maniera strutturale. Tutto dipenderà da come evolverà il dibattito politico, e cittadino, dei prossimi mesi. Come spiegato dall’assessore al turismo Simone Venturini, la speranza dell’amministrazione comunale è che il report dell’Unesco possa sbloccare l’iter di approvazione del contributo.

Scetticismo resta invece tra i banchi dell’opposizione e delle associazioni cittadine, che nei mesi scorsi sono scese in piazza per manifestare contro quello che viene visto come un sistema di controllo farraginoso.

Nel frattempo, a proposito dell’allarme lanciato dall’Unesco, arriva anche la reazione di Sergio Costa (M5S), vicepresidente della Camera: «È evidente quanto sia necessario ed urgente provvedere alla revisione della legge speciale per Venezia e la sua Laguna: cosa sta facendo il governo, che tipo di tutela si sta immaginando per Venezia, se non è un problema scomparso dai radar del governo? In che modo si pensa di fermare questo deleterio processo di esclusione?».