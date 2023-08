Taxi gratis per chi beve. Crepet: «Una resa all’abuso di alcol tra i giovani»

«Io sono per catturare la luna, questi il taxi». Difficile stupire lo psichiatra e scrittore Paolo Crepet, re dei social e onnipresente su Tiktok, che di genitori e figli se ne intende, tanto da essere “seguito” dai primi e rilanciato dai secondi su ogni piattaforma. Eppure il Governo lo ha lasciato “basito”. Il taxi gratis ai giovani “alticci” è quanto di peggio, secondo l’educatore, si potesse mettere in atto.

Cosa ne pensa della mossa del Governo?

«Peso el tacon del sbrego. Ritengo sia un atto di sudditanza nei confronti di chi non ha responsabilità, perchè credo ci si possa divertire senza ubriacarsi o drogarsi. Non capisco, poi, perché noi dobbiamo spendere soldi per questi ragazzi, li spendano i genitori per loro».

Lo Stato si sostituisce alla famiglia, secondo lei?

«Non vedo perché lo Stato debba intervenire in vece dei genitori: un ragazzo e una ragazza vanno in discoteca e pagano, perché per ubriacarsi bisogna pagare tanto. Questi soldi chi glie li mette in tasca? I genitori sborsano per farli ubriacare, lo Stato gli fornisce il taxi gratis. Ma scherziamo? Che mondo è? Un mondo in cui noi siamo i veri irresponsabili. È un provvedimento che fa ridere, di tale insipienza. Dice un’incapacità di essere minimamente autorevoli da lasciare esterrefatti. Non credevo si potesse arrivare a tanto».

Una sperimentazione che rende i genitori felici, così come alcune categorie...

«Certo se gli pagano anche il taxi ai figli, per forza i genitori sono contenti. Il pacchetto è perfetto: figlio ubriaco, portato a casa alle sei del mattino a spese dello Stato, anzi del contribuente, a conti fatti».

La fa arrabbiare?

«Ritengo sia una cosa, guardi non uso nemmeno gli aggettivi che mi vengono in mente per evitare... Il problema è che c’è una partita di piaceri qui, non diciamo niente contro l’assunzione di droghe e alcol per amor di dio, che se no qualcuno si arrabbia».

Si può definirlo un incentivo a bere, allora?

«Se dico andate pure a ballare, ubriacatevi e fate il resto, tanto ci pensa lo Stato, la ratio qual’è? Non dico che è un incentivo, ma di certo non è assolutamente dissuasivo».

C’è una spiegazione a questa scelta, secondo lei?

«Il problema è che i controlli sulla strade costano, le vittime costano, gli ospedali, le assicurazioni costano. Allora facciamo un bel pacchetto, ma al proponente quello che sfugge del tutto è il senso educativo di questa iniziativa, che si inserisce nella totale incapacità ad educare di cui questo provvedimento è figlio: è un resa. Non possiamo evitare che i ragazzi arrivino a non capire manco come si chiamano, allora li portiamo a casa. Mi viene in mente, in tema di droga, quando i radicali si inventarono la riduzione del danno, il principio è uguale. Lo Stato italiano con i suoi principi integerrimi finalmente si occupa di giovani, pagando il taxi. I miei complimenti».

La ratio all’origine del provvedimento?

«Chi ha prodotto questa “ideona” è un genitore incapace, quindi protegge se stesso, immagino che il proponente sia parte di questa cultura».

Per citarla, non si cattura la luna prendendo un taxi da ubriachi...

«Io sono per la luna, loro per il taxi. La faccio io una domanda: il Veneto ha un governatore serio che ha speso parole ferme su molte partite. Cosa dice di questo provvedimento? Vorrei proprio saperlo, me lo domando sul serio cosa pensa di questa ideona Zaia».