Murano, gli antichi mosaici di San Donato tornano a brillare di storia veneta

La Madonna Orante della basilica di San Donato a Murano torna a splendere. Nel giugno dello scorso anno il Comitato privato americano di salvaguardia per Venezia Save Venice ha lanciato una campagna per la basilica di Santa Maria e San Donato a Murano per finanziare la conservazione del mosaico del XII secolo della “Madonna Orante” su campo d’oro e le integrazioni strutturali dell’abside centrale e trattamento delle pareti esterne.

Il progetto, che ha comportato una spesa di circa 900 mila dollari (più di 800 mila euro), è ormai quasi ultimato e l’inaugurazione al pubblico è prevista per domenica 24 settembre.

Il gioiello della laguna

Save Venice ha “adottato” San Donato sin dagli anni Settanta soprattutto per gli interventi sulle parti a mosaico. La Madonna orante immersa in un fondo d’oro, con le mani aperte sul petto in segno di preghiera, è assai simile alla Madonna Theotókos che domina il catino della non lontana chiesa di Santa Maria Assunta a Torcello e rappresenta uno dei più alte creazioni di un maestro veneto ben addestrato al linguaggio bizantino della prima metà del secolo XII: lo stile è infatti quello delle maestranze bizantine che lavorarono anche in San Marco a Venezia, per esempio nella Madonna orante sulla cupola dell’Ascensione, e nella basilica torcellana databile all’ultimo quarto del XII secolo.

Ma la linearità ripetuta e un poco ingessata del panneggio e le forme slanciate lo staccano nettamente dalla mano bizantina che aveva lavorato all’abside torcellana, mostrando finalmente l’autonomia tipica della nuova generazione di mosaicisti veneziani successiva alla metà del secolo.

L’intervento di restauro

È passato quasi un secolo dall’ultimo intervento di manutenzione e restauro dei mosaici parietali di San Donato.L’intera superficie dei mosaici della volta era ricoperta da una spessa sporcizia, che offuscava la brillantezza del fondo oro e dei dettagli policromi.

Numerosi tratti di mosaico avevano inoltre cominciato ad allentarsi e distaccarsi e alcune crepe sostanziali erano ormai visibili dall’apice anteriore della volta del presbiterio, proseguendo verso il basso oltre la figura della Madonna Orante.

È stato quindi necessario un trattamento urgente per stabilizzare e riparare le crepe nella struttura sottostante della volta e consolidare al più presto le sezioni precarie del mosaico, per evitare ulteriori deterioramenti e perdite permanenti.

Anche l’esterno dell’abside è stato restaurato per garantire che questa zona della struttura della chiesa sia a tenuta d’acqua e fornisca un’adeguata protezione per i tesori artistici all’interno.

Necessitavano di interventi altri elementi del presbiterio, tra cui il coro ligneo, gli affreschi quattrocenteschi sotto i mosaici e l’altare maggiore. Il maestro mosaicista Giovanni Cucco ha condotto il trattamento conservativo dei mosaici absidali, consolidando le sezioni precarie, riparando eventuali tessere danneggiate e completando una pulitura superficiale.

La conservazione degli affreschi adiacenti degli Evangelisti e della cornice marmorea è stata completata attraverso il lavoro sul campo degli studenti della scuola di restauro dell’Istituto Veneto dei Beni Culturali, con un finanziamento parziale della Regione Veneto.

Ora il gioiello della storia veneta sta per tornare ad essere visibile in tutto il suo splendore.