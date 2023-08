Truffa con il Superbonus, la Finanza sequestra crediti per 19,5 milioni di euro. Un centinaio di vittime

Sequestrati dalle Fiamme gialle di Mirano falsi crediti da Superbonus per oltre 19 milioni di euro. L’indagine che ha portato al sequestro è stata condotta dalla Guardia di Finanza in collaborazione con i Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma.

Le indagini sono iniziate dopo una segnalazione, presentata alla Tenenza Carabinieri di Mira, da parte di un veneziano che aveva eseguito nella sua abitazione alcuni lavori di ristrutturazione favoriti dal bonus del 110 per cento sulla spesa sostenuta. L’uomo aveva riscontrato delle discrepanze tra quello realmente fatto e quanto trovato controllando il suo cassetto fiscale.

Dopo i primi accertamenti, è emerso un meccanismo fraudolento, applicato su larga scala e riguardante più di un centinaio di cittadini di tutta Italia, con il quale venivano creati falsi crediti per un valore totale di oltre 19,5 milioni di euro.

Il monitoraggio quotidiano dei bonus falsi ha permesso l’intervento da parte dei finanzieri di Mirano, con il sequestro preventivo d’urgenza di crediti del valore di oltre 19,5 milioni, in fase di imminente cessione verso società terze estranee alla frode, le quali le avrebbero utilizzate in compensazione delle imposte dovute, con un conseguente danno per l’Erario.

A seguito del trasferimento del fascicolo per competenza, il Giudice per le indagini preliminari di Roma ha emesso un decreto di sequestro preventivo.