Fantin, cinquanta metri da sogno: oro e record ai campionati del mondo

Una vittoria di cuore, ma soprattutto di grinta, determinazione e carattere. Ai Mondiali di nuoto paralimpico a Manchester, Antonio Fantin va a prendersi di prepotenza anche il titolo iridato dei 50 stile libero categoria S6. Nella finale, che si è disputata la sera del 4 agosto all’Aquatics Centre, Fantin ha nuotato in 28”59. Per lui, oltre alla medaglia d’oro, anche il nuovo record dei campionati sulla distanza.

Un primato che lo stesso Fantin si era andato a prendere già una prima volta in mattinata, nella batteria, quando aveva stabilito il miglior tempo delle qualificazioni, nuotando in 29”00. Poi nella finale della serata Fantin è riuscito a migliorarsi ulteriormente, abbattendo pure il muro dei 29 secondi. E per un soffio, insieme al record dei campionati, non è arrivato anche il primato del mondo.

Il campione di Bibione si è infatti fermato appena due centesimi sopra il crono della migliore prestazione mondiale, che rimane il 28”57 del cinese Qing Xu, siglato a Londra nel 2012. Poco male, davvero. Perché quello che conta è la medaglia che Fantin, 22 anni compiuti l’altro ieri, si è messo al collo. La terza di questa rassegna iridata, la seconda d’oro. Il campione di Bibione, tesserato per le Fiamme Oro e la Lazio Nuoto, ha dimostrato grande carattere.

L’argento conquistato l’altro ieri nei 400 stile libero, nonostante la bella medaglia, gli aveva lasciato forse un pizzico di rammarico in bocca. E si è visto nella vasca dei 50 stile.

Gara in progressione, con Fantin che al traguardo ha messo in riga il brasiliano Daniel Xavier Mendes (argento in 29”74) e il francese Laurent Chardard (bronzo in 30”02). All’arrivo è subito scattata la festa. Sulle tribune della piscina di Manchester, dove erano presenti i genitori di Antonio, che è allenato da Matteo Poli. E a Bibione, dove si trovano i tanti amici del 22 enne campione paralimpico.

E anche il suo fans club ufficiale. Che, dopo la seconda medaglia, gli aveva dedicato uno splendido messaggio: «La tua dedizione, impegno e talento sono stati premiati meravigliosamente. Che questa medaglia sia un simbolo di tutte le tue conquiste e del tuo straordinario percorso. Continua a spingerti oltre i limiti e a lasciare un'impronta indelebile sul mondo dello sport paralimpico».

Con questa prova dei 50 stile libero, Fantin ha chiuso il trittico di gare individuali previste per questo Mondiale. Martedì aveva gareggiato nei 100 stile libero, conquistando la medaglia d’oro, ma stabilendo anche il nuovo record del mondo sulla distanza. Quindi giovedì si era cimentato sui 400 stile libero, centrando la medaglia d’argento.

Ormai i Mondiali di Manchester sono agli sgoccioli, rimangono solo due giornate di gare. Sarà da capire se Fantin verrà scelto dal c.t. azzurro per partecipare anche a una delle prove a staffetta. Nella precedente edizione dei Mondiali, lo scorso anno a Madeira in Portogallo, Fantin aveva partecipato alla 4x100 stile libero mista e alla 4x50 stile libero mista, conquistando un altro oro e un bronzo.