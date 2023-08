Bloccati a Venezia 21 borseggiatori prima del “turno”

L’appuntamento mattutino fisso per le bande di borseggiatori e borseggiatrici che quotidianamente arrivano a Venezia per depredare i turisti non è tanto con il caffè al bar, come facevano in passato, ma bensì con le forze dell’ordine. Uomini in divisa e in borghese li aspettano agli ingressi di piazzale Roma e della Stazione ferroviaria. Puntualmente nella rete ne cadono parecchi. A volte, come due giorni fa, alcune decine controllati dai carabinieri e dalla polizia ferroviaria.

Anche il controllo di mercoledì 2 agosto era inserito tra quelli stabiliti dal Piano messo a punto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Servizi che vedono impegnate tutte le forze di polizia compresi i vigili urbani. Il servizio dell’altra mattina è stato sviluppato in maniera da chiudere tutti i punti di accesso agli imbarcaderi che sono diventati i punti privilegiati da chi vive di borseggi, per alleggerire le comitive di turisti.

Si tratta di borseggiatori che provengono dai campi rom di mezzo Veneto e molto spesso dalla Lombardia. Raggiungono la laguna con il treno. Da qualche mese per evitare di essere fermati in stazione appena scesi dal convoglio, si fermano a Mestre e qui prendono i pullman o salgono nelle auto di complici che li portano a piazzale Roma. Un escamotage che non paga più, in quanto lo hanno scoperto le forze di polizia.

Il servizio, coordinato dalla Compagnia di Venezia e dalla Polizia Ferroviaria di Santa Lucia, ha permesso di identificare 21 persone, tutte con svariati precedenti penali per furto e furto aggravato, di denunciarne 2 per violazione del foglio di via obbligatorio e di sottoporre una donna con precedenti specifici per reati contro il patrimonio (non ultimo denunciata il 12 giugno scorso) al foglio di via obbligatorio dal Comune di Venezia.

Il servizio ha visto l’impiego sia di pattuglie con personale in abiti civili, con il compito di individuare e in intercettare dei possibili borseggiatori, che di pattuglie in divisa, per il controllo e l’eventuale accompagnamento in caserma per gli accertamenti.