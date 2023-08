Il ticket d’ingresso a Venezia scatta nella primavera 2024: primi test nei ponti festivi più affollati

Il contributo d’accesso ora viaggia verso la sperimentazione a partire dalla primavera 2024. Su questo orizzonte temporale stanno lavorando, da giorni, gli uffici tecnici del Comune. Non da inizio anno, dunque. Né indiscriminatamente in tutti i giorni della settimana. Ma la sperimentazione avverrebbe in alcuni giorni mirati, quelli a maggior afflusso turistico. Magari proprio a partire dai ponti del 25 aprile e del primo maggio, storicamente presi d’assalto dai visitatori giornalieri che quindi dal prossimo anno potrebbero trovarsi nell’obbligo di prenotare l’accesso alla città. A patto, ovviamente, che arrivi un voto favorevole dal consiglio comunale che nelle scorse settimane ha ripreso l’iter di approvazione del contributo, impantanato dopo anni di rinvii.

Allarme declassamento

Un primo risultato, l’allarme dell’Unesco sul rischio declassamento di Venezia sembra averlo prodotto. Se il governo dei flussi turistici continua ad essere uno dei nodi critici per il futuro della città d’acqua, l’approvazione del contributo d’accesso non può più aspettare. Ne è consapevole, in primis, la maggioranza a Ca’ Farsetti.

E la conferma arriva in prima persona da Simone Venturini, assessore al Turismo e alla coesione sociale. «Più che dare risposte all’Unesco», dice, «vogliamo darle alla città e ai cittadini. Ora speriamo che anche questo report dell’Unesco possa servire a convincere tutti coloro che avevano riserve e mal di pancia che occorre aderire a questo lavoro per arrivare alla prenotazione della città. È fondamentale sapere in anticipo quanta gente e in attesa e che venire a Venezia».

I contrari

Oltre alle manifestazioni cittadine, come quella in primavera in campo Sant’Angelo, a dirsi contrarie al contributo così inizialmente formulato erano state anche alcune forze politiche, Lega in primis, i cui vertici regionali avevano preteso di inserire anche i residenti nel Veneto (la maggior parte dei visitatori giornalieri, per inciso) nell’elenco degli esentati. «Non è un mistero che in consiglio comunale non c’era forza politica tale da garantire un’approvazione, è mancata una omogeneità di vedute motivo per cui l’ approvazione ha avuto tempi più lunghi», aggiunge Venturini.

Ora però ad essere segnata sul calendario è la primavera del 2024: «L’idea», conferma l’assessore al turismo, «è quella di una sperimentazione per alcune giornate. Se poi si rivelerà uno strumento efficace, vedremo di metterlo a regime. Si tratta di uno strumento pragmatico, non servono posizioni ideologiche. Dev’essere valutato in prospettiva, la popolazione del mondo raddoppierà, non possiamo restare senza uno strumento per regolare chi viene in città. L’unico strumento che, ci tengo a precisare, ad oggi ci è consentito dalla legge».