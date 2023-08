Rubelli sale in carrozza dell’Orient-Express e arreda le nuove suite extra lusso

Come in un palazzo, ma a bordo di un treno, con le montagne, le valli, che sfilano senza fretta dietro i finestrini, e le carrozze che sembrano uscite da un film, ora arredate con i tessuti Rubelli scelti per vestire otto nuove suite del Venice Simplon-Orient- Express.

Il treno che dal 1883 fischia e sferraglia da Londra a Istanbul, di proprietà del Gruppo LVMH (Loius Vuitton) con il marchio Belmond, è come una reggia su rotaie, un concentrato viaggiante di lusso finissimo, dal predellino al sapone del bagno, dove il tempo non ha nessuna importanza, ma contano la conversazione certamente amabile tra gli ospiti, il tè del pomeriggio, un buon libro, la cena in abito da sera, lo spessore della moquette, delle tende, quel servizio che anticipa i desideri.

Ora, grazie alla collaborazione di Rubelli con Belmond e Wimberly Interiors, le suite del treno portano in giro per l’Europa la lucentezza dei tessuti jacquard custom ignifughi, con disegni che richiamano quello che scorre oltre i vetri.

Il verde dei campi ne La Campagne, il panorama autunnale di Le Foret, le montagne bianche di neve di Les Montagnes, il chiaro di luna per viaggiatori romantici di Le Lac.

Quattro colori per i tessuti che rivestono letti, poltrone, finestre, i cui colori ritornano nei bagni, nelle decorazioni, nei dettagli. Quattro opere d’arte tessile, come cocchi di principessa, dal quale dev’essere arduo scendere. Per la tessitura veneziana, «un intenso lavoro di ricerca e sviluppo» che si accompagna a una produzione che arreda teatri, castelli, regge in tutto il mondo.

Irresistibile il fascino del treno che ha ispirato il giallo di Agatha Christie, celebri film tratti dal romanzo con pugnalate e colli di volpe tra gli scompartimenti; il treno che ha accolto reali, diplomatici, uomini d’affari, principesse, tutti seguiti dai propri bauli; che ha protetto intrighi, misteri, amori e tradimenti.

Tra i passeggeri famosi anche Josephine Baker, la ballerina-spia Mata Hari, e ancora D.H. Lawrence, Leo Tolstoy, Marlene Dietrich, Ian Fleming, il creatore di James Bond, 007.

Nel 2009, a causa della concorrenza dei voli, il treno fu cancellato fino al ritorno in servizio dopo l’acquisizione da parte di Belmond. Dai 4 mila euro per la tratta Venezia-Londra (una notte), fino a 8 mila per arrivare a Istanbul.