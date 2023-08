Jesolo, quattro Daspo per la rissa in piazza Brescia

Quattro fogli di via obbligatori per la rissa scoppiata nella notte tra il 22 e 23 luglio alle spalle di piazza Brescia a Jesolo. Non potranno più venire a Jesolo per un anno i giovani responsabili di quella notte di violenza che ha poi fatto anche scattare le misure decise dal Comune di Jesolo con la limitazione degli orari di apertura notturna in un locale davanti all’ufficio postale.

La linea dura della Questura iniziata e prevede anche più controlli nelle aree maggiormente a rischio, come la stazione degli autobus di via Equilio, teatro di liti violente e risse.

Aumentano in generale le misure di prevenzione adottate dal Questore di Venezia a Jesolo. Tra i provvedimenti di prevenzione personale emessi dal Questore in questi ultimi giorni, avvalendosi della Divisione Anticrimine, ci sono i quattro fogli di via obbligatori applicati a seguito degli episodi che si sono verificati la notte tra il 22 e il 23 luglio al lido di Jesolo, e due fogli di via obbligatori emessi per arginare il fenomeno dei borseggi. Le indagini del commissariato si sono concentrate nelle settimane scorse sulla rissa scoppiata fuori dal locale “Dolce Notte” , davanti alle poste.

Dopo i provvedimenti amministrativi adottati dal sindaco di Jesolo che hanno inciso sull’orario di apertura del pubblico esercizio dalla mezzanotte di sabato alle 8 di domenica mattina, il Questore Gaetano Bonaccorso ha risposto agli episodi di “mala movida” firmando quattro fogli di via obbligatori nei confronti dei giovani coinvolti, residenti tra le province di Venezia e Treviso, alcuni dei quali con precedenti di polizia.

Sono i quattro giovani che hanno partecipato alla violenta rissa alle spalle di piazza Brescia, ennesimo episodio di violenza che ha destato la reazione sdegnata dei residenti. Questi avevano segnalato più volte al Comune i problemi causati dagli assembramenti di ragazzi fino alle prime luci dell’alba.

Gli autori sono stati tutti identificati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Jesolo e, in considerazione della loro pericolosità per la sicurezza pubblica, sono risultati destinatari della misura di prevenzione: è stato ordinato l’immediato allontanamento dal Comune di Jesolo e dalle relative frazioni per un periodo di un anno. Si tratta di un provvedimento importante, immediata risposta alle violenze di quella notte.

Mercoledì 2 agosto in occasione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica è stato esaminato anche il piano di sicurezza per la manifestazione aerea Jesolo Air Show che si svolgerà il 2 e 3 settembre.

Confermati i servizi interforze per la stagione. Sono appena arrivati i 10 finanzieri che si aggiungono ai 12 agenti della polizia di Stato e ai 10 carabinieri per rinforzare gli organici a Jesolo.