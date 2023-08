Lumachine, vermetti aghiformi e molluschi lungo la costa veneziana: «Ecco come il clima cambia l’habitat marino»

Lumachine e vermi di mare, le alte temperature modificano l’habitat marino e nuove specie popolano il mare di Jesolo. Non bastavano i granchi blu alla foce del Piave e nel canale Revedoli.

Nei giorni scorsi in piazza Marconi una invasione di lumachine di mare, gasteropodi aghiformi che punzecchiano la pelle e hanno messo in allarme bagnanti e bagnini. E altri pescatori hanno scoperto un proliferare di nemertini, vermi di mare che somigliano a serpenti e possono risultare impressionanti a prima vista.

La Creseis acicula, o lumachina di mare, è un mollusco planctonico che vive solitamente al largo in colonie di acqua verso la superficie e per questo specie considerate pelagiche e non bentoniche, ovvero sul fondale.

Le lumachine di mare aghiformi

Rari finora gli avvistamenti, se non a partire dagli anni 90 nel golfo di Trieste. Mai a Jesolo se ne erano visti tanti assieme.

Il nemertino, invece, non si era mai visto giungere fino ai bassi fondali, addirittura in mezzo alla sabbia. In piazza Marconi è scoppiato il panico, ma il biologo marino Andrea Tomei è subito accorso per tranquillizzare gli ospiti della località.

«Non si corrono pericoli con questi animali» spiega il biologo jesolano, «la lumachina di mare è un gasteropode, sostanzialmente un mollusco simile a un ago, che non ha nulla di velenoso o tossico. Si posa sulla pelle, ma si elimina facilmente con un po’ d’acqua salata. In effetti se ne sono visti raramente e così tanti vicino alla riva. Probabilmente, la temperatura dell’acqua, la ricerca di plancton li ha spinti a queste distanze. E lo stesso vale per il nemertino, del tutto innocuo, ma che non si spingeva fino a riva in passato. Vive nei fondali sabbiosi e la notte, strano vederli di giorno. Un tempo gli animali del nostro mare erano tracine e meduse che sollevavano curiosità e paure, oggi dobbiamo abituarci a queste specie insolite che hanno allargato l’aerale biologico, ovvero la zona di vita e stano arrivando alle zone antropizzate».

Nei giorni scorsi c’è stata anche un’invasione di piante marine sulla battigia, quintali e quintali Fanerogame secondo gli esperti, tra cui proprio il biologo Andrea Tomei, erba da sfalcio secondo i consorzi di gestione della spiaggia.

Due specie ben diverse. Renato Martin, consigliere comunale ha polemizzato sul ritrovamento. «Erano erbe da sfalcio nei canali e i responsabili sono quelli che li attuano e dovrebbero provvedere anche a raccolta e smaltimento» spiega «Non possono essere costi dei Comuni rivieraschi. In alternativa possono essere realizzati impianti di intercettazione del materiale sfalciato prima delle foci dei fiumi».

Ne è nata una piccola disputa visto che anche il biologo Tomei è consigliere comunale e non ha dubbi. «Si tratta di piante fanerogame e lo si vede dalle radici» dice «la corrente e il forte vento le hanno portate fino a riva, quindi si è trattato di un fenomeno legato al maltempo e al fatto che siano cresciute così tanto in questi anni dopo che molte sono state piantate nei fondali con dei progetti europei mirati a contrastare con la vegetazione marina il moto ondoso».