Mistero al largo di Caorle, corpo recuperato a dieci miglia dalla costa

Mistero al largo di Caorle dove nel pomeriggio di mercoledì 2 agosto è stato ripescato un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Per il recupero del corpo si sono mobilitati i vigili del fuoco, intervenuti con l’elicottero, e la Capitaneria di Porto. Avvertita l’autorità giudiziaria che ora dovrà svolgere le necessarie indagini per cercare di risalire all’identità del cadavere di cui, al momento, sono ignote sia le generalità sia il sesso.

La segnalazione è partita da alcuni diportisti che si trovavano a circa dieci miglia al largo della costa di Caorle. Dall’imbarcazione, il gruppo di persone ha visto a poca distanza una sagoma galleggiare sulla superficie del mare. Spinti dalla curiosità, i diportisti si sono avvicinati e ben presto hanno realizzato che si trattava di un corpo galleggiante.

Superato lo choc, immediatamente è scattata la segnalazione alla Capitaneria di porto, arrivata sul posto con una motovedetta insieme alla Guardia di Finanza. È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco con il reparto sommozzatori chiamato per il delicato intervento di recupero della salma, in fase avanzata di decomposizione.

Sul posto, anche l’elicottero Drago per controllare dall’alto le operazioni. Il corpo è stato caricato a bordo del mezzo ed è stato portato nell’obitorio di Caorle.

Il caso di mercoledì 2 agosto fa venire in mente anche la situazione emergenziale precedente che si era verificata prima del temporale del 24 luglio scorso a Bibione. Nella zona di Lido del Sole un bagnino aveva notato un bagnante in difficoltà finire in profondità e non riemergere più.

La salma giovedì 4 agosto verrà trasferita a Portogruaro, per essere analizzata dal medico legale Antonello Cirnelli. Si comincia alle 10, lo ha deciso il pubblico ministero Marco Faion.