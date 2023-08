Sorpresa: il bar del Consiglio regionale vieta le bevande alcoliche

Alcolici vietati al bar di palazzo Ferro-Fini. Niente più spritz, birra o bicchieri di prosecco tra una pausa e l’altra della seduta consiliare. Fine dei picchi umorali, delle goliardate fuori luogo, degli interventi visibilmente alterati dall’alcol.

Il segretario generale Roberto Valente ha recepito il regolamento nazionale nel documento di valutazione rischi, e così dallo scorso mese di febbraio al bar del palazzo storico veneziano in cui si riunisce il consiglio regionale del Veneto, si servono solo bevande analcoliche.

“È vietata la somministrazione a chiunque di vino, di birra e di altre bevande alcooliche e superalcoliche all’interno di bar e mensa”, è specificato nel Dvr sottoscritto dall’Rspp Andrea Maroso, dal medico competente Giovanna Lupi, dal dirigente Andrea Paganella, dall’Rls Roberto Alzetta e dal segretario Valente come “datore di lavoro”.

C’è solo una piccola deroga che viene specificata nel documento. “È consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e birra nella sola buvette, ad uso dei consiglieri regionali e rispettivi ospiti in orario di pranzo”.

Nel documento si ricordano anche altre mansioni per cui vige il divieto di assunzione di alcolici: motoscafista, autista, addetti stamperia e posta.

Ma non sono certo stati i comportamenti di autisti e motoscafisti a ispirare questo provvedimento. Del resto, le intemperanze di alcuni consiglieri regionali a margine delle sedute erano ormai cosa nota. C’è chi responsabilmente ha tentato di frenare l’euforia di questi habitué del bicchiere ma l’impresa è fallita miseramente. Tant’è che i picchi emotivi causati da queste bevute estemporanee sono stati ampiamente discussi. Insomma, il problema era più che certificato e urgeva correre ai ripari.

Però c’è un’altra scappatoia possibile, nonostante il divieto imposto al bar: quasi ogni settimana, in occasione della riunione del consiglio regionale, c’è un buffet a margine di qualche evento. Ieri, per esempio è stato celebrato il ritorno del riconoscimento Igp per la pesca di Verona. Ma anche la pesca ha una sua variante alcolica, è il Bellini di Cipriani. E quindi, anche ieri, giù di Bellini nella pausa tra i lavori del mattino e quelli del pomeriggio.