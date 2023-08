Acqua alta fuori stagione a Venezia: ad agosto è la terza volta dal 1872

Per la terza volta dal 1872 (da quando cioè è iniziata la misura sistematica delle maree) l’acqua alta a Venezia ha raggiunto i 100 centimetri ad agosto.

Piazza San Marco con l'acqua alta il 1° agosto (foto Vera Mantengoli)

Martedì 1° agosto, attorno alle 23.15, la Piazza si è ricoperta di acqua. Luna piena, scirocco e bora hanno contribuito a dare vita a un fenomeno conosciuto, ma che ad agosto si era visto soltanto nel 1995 e nel 2020.

La sera prima si era vista comunque San Marco allagata, ma con 85 centimetri. Questa volta invece c’era chi girava con gli stivali.

Immancabili i selfie con la luna piena e con i piedi a mollo. La Basilica è rimasta asciutta grazie alle barriere.

L’evento si inserisce in un periodo in cui il dibattito sui cambiamenti climatici è acceso. La marea eccezionale in futuro potrebbe diventare sempre meno eccezionale. Un fenomeno che è sempre sotto l’attenzione degli studiosi e del Centro Maree del Comune.