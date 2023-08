Unesco, non solo Venezia. Rilievi anche su Mestre. Ca’ Farsetti attendista punta sul ticket

Il Comune di Venezia prende tempo e aspetta di confrontarsi con il governo. Il rapporto dell’Unesco che chiede di inserire la città lagunare nella black list dei patrimoni mondiali in pericolo viene accolto con diplomazia dall’amministrazione di Luigi Brugnaro, che affida la sua reazione ad una nota istituzionale.

«In merito alla raccomandazione dell’Unesco di aggiungere Venezia nella lista dei siti del patrimonio mondiale ritenuti in pericolo, Ca’Farsetti fa sapere che leggerà con attenzione la proposta di decisione pubblicata oggi dal Centro per il Comitato per il Patrimonio mondiale dell’Unesco e si confronterà con il governo, che è lo Stato parte con il quale l’Unesco si relaziona». Stop.

Dietro le dichiarazioni di facciata, però, nei corridoi di Ca’Farsetti serpeggia stupore. È un punto, soprattutto, a far storcere la bocca all’amministrazione: l’inserimento tra i progetti sotto la lente di ingrandimento anche dei nuovi terminal a San Giuliano e ai Pili, oltre al grattacielo di viale San Marco.

Progetti in terraferma

Progetti a causa dei quali ora l’Unesco chiede di allargare il perimetro di tutela di Venezia e della sua laguna per preservare il suo ecosistema ambientale e sociale. Il che però, dal punto di vista dell’amministrazione, rischierebbe seriamente di rappresentare un freno ai progetti di sviluppo già programmati per Mestre e dintorni.

I flussi turistici

Al di là di questo, però, a pesare è ancora una volta la gestione del turismo e dei flussi nella città d’acqua. Un nodo ancora da sciogliere. L’altro grande problema erano le navi da crociera.

Nel 2021 Venezia era riuscita a salvarsi grazie al decreto legge 103 con il quale il governo Draghi aveva deciso, con un tratto di penna, di cancellare il passaggio delle crociere dal bacino San Marco.

Ora, ammesso che Venezia sia veramente a rischio black list e che il voto politico di settembre non ribalti tutto, quale sarà il coniglio dal cappello del governo Meloni? È proprio su questo che l’amministrazione Brugnaro dovrà confrontarsi e fare sponda con il governo amico di centrodestra.

Guardando in casa propria, però, il rapporto dell’Unesco su Venezia un effetto potrebbe sì averlo: accelerare l’iter sul contributo d’accesso. Rinviato di anno in anno, la ricetta della giunta sulla gestione dei flussi è ormai da tempo in fase di stallo.

L’incessante lavoro dei tecnici per mettere a punto un complicatissimo meccanismo di prenotazioni sembra non essere sufficiente di fronte agli scetticismi dei partiti di opposizioni e della stessa maggioranza. Basti pensare alle barricate della Lega in Regione per far inserire tra gli esentati anche i visitatori giornalieri del Veneto. Quelli che, per inciso, rappresentano la maggioranza dei turisti mordi e fuggi durante i weekend.

Le reazioni

Nel frattempo le reazioni in città non si sono fatte attendere. «Venezia è ben lontana dall’essere la Capitale Mondiale della Sostenibilità», così la professoressa Andreina Zitelli per Ambiente Venezia, «ci aspettavamo questo ultimo giudizio negativo, è palese agli osservatori internazionali dell’Unesco che il Rapporto predisposto dal Comune non rispetta lo stato reale delle cose: Venezia è sulla via dell’estinzione demografica».

Così invece Francesco Bandarin, già direttore del patrimonio mondiale dell’Unesco: «I nodi vengono al pettine perché la lista dei problemi si trascina da anni e anni» ha detto. «Il testo fa riferimento a iniziative che sono state fatte, non tralasciando quindi le cose positive realizzate, ma manca completamente una strategia per il futuro».

Poca speranza nutre invece Lidia Fersuoch di Italia Nostra: «Contano gli Stati, non i risultati delle commissioni tecniche. Anche questa volta si arriverà a mercanteggiare una decisione. Ancora una volta rimarremo delusi dall’inattività dell’Unesco di tutelare i siti che ha iscritto nella sua lista».