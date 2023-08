“The Mystery Man”, a Chioggia il mistero dell’uomo della Sacra Sindone

L’uomo del mistero a Chioggia per cinque mesi. Si apre il 1° agosto, dopo l’inaugurazione solenne di lunedì sera, la mostra internazionale “The Mystery Man” con la riproduzione tridimensionale e iperrealistica dell’uomo della Sacra Sindone che rimarrà nel santuario di San Domenico fino al 7 gennaio.

Una scultura, frutto di 15 anni di studi scientifici e forensi, realizzata dall’artista spagnolo Alvaro Blanco, aiutato da un’equipe di altri cinque artisti, su iniziativa di ArtiSplendore. Dopo l’anteprima mondiale di Salamanca e Guadix, la mostra è arrivata a Chioggia, su iniziativa del sindaco Mauro Armelao che ha chiesto “aiuto” al Vaticano per riuscire a intercettare gli organizzatori. A fare da tramite il giornalista Andrea Tornielli, responsabile dei Media vaticani, presente anche lunedì all’inaugurazione.

La scultura, un uomo in lattice di 1.78 metri per 75 chili, con capelli veri, intrisi del sangue della crocefissione e con le gambe e il costato martoriati dalle ferite della flagellazione, è l’epilogo del percorso della mostra che si snoda in un viaggio nell’iconografia di Cristo. Cinquecento immagini che ripercorrono tutti gli stili pittorici e le interpretazioni del sacro fino al corpo della Sindone che campeggia proprio sotto il Cristo di San Domenico. Un mistero nel mistero.

La Sindone, con tutti i suoi punti ancora interrogativi, e il Cristo dei pescatori che cambia espressione, e quindi significato, a seconda che lo si guardi di destra o da sinistra. In Spagna la mostra ha attirato 120.000 persone, a Chioggia si punta al record.

«Arriveranno fedeli da tutta Italia», spiega il sindaco, «ma anche non credenti perché, al di là che questo corpo rappresenti il Cristo o un uomo che ha patito le stesse pene, è una mostra che scuote le coscienze, che pone interrogativi, di fede, di scienza e di arte, e nessuno se ne va così come è arrivato».

Lo stesso Blanco racconta di come alla fine dell’opera abbia messo tutto in dubbio. «E’ come guardarsi allo specchio», spiega l’autore, «in quel corpo ho visto dolore, amore, rabbia, pace, sofferenza, perdono, tutto. Emozioni contraddittorie che mi hanno posto molte domande».

Per l’inaugurazione sono arrivati giornalisti da tutta Italia e la sensazione è che Chioggia farà parlare di sé per i prossimi mesi. «Sicuramente ci sarà anche qualche critica», spiega il vescovo, monsignor Giampaolo Dianin, «ma l’uomo non può scindere l’aspetto religioso da quello laico. Chioggia rappresenta benissimo queste due anime, con un corso del Popolo dove le chiese si mischiano al mercato del giovedì, dove il turismo si fonde alla devozione popolare. Questo è innanzitutto un evento culturale, per credenti e non credenti. Un’esperienza di scienza, di arte, e di fede per qualcuno. Il sindaco ha avuto coraggio a volere a tutti i costi questa mostra qui e noi la accogliamo come un’immensa opportunità».

