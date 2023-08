«Lavoro usurante»: portalettere resterà a casa fino a 7 mesi dopo il parto

La mansione di portalettere è gravosa. Per questo il Giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto il ricorso cautelare di una lavoratrice di Poste Italiane, portalettere in un Comune del Veneto orientale. La donna aveva chiesto di ricorrere all’interdizione post partum, la possibilità di essere interdetta dal lavoro per il periodo che va dalla fine della maternità obbligatoria al settimo mese dal parto. L’istanza era stata respinta dall’Ispettorato territoriale del lavoro. Ma la donna, assista dalla Slc-Cgil con i suoi legali, ha appellato il rigetto e il ricorso cautelare è stato accolto dal giudice.

«Abbiamo letto con soddisfazione la pronuncia del Tribunale», dicono gli avvocati Marco Ferrero, Federico Pampaloni e Chiara Roverso, «ritenendolo tutt'altro che infondato nel merito e ravvisando, nelle mansioni da portalettere, diversi profili di rischio per la salute della madre e del figlio nei primi mesi di vita. Pur dovendo attendere la pronuncia definitiva nel merito, consideriamo questa un'importante vittoria». In accoglimento del ricorso cautelare, il giudice ha disposto l’interdizione della donna dal lavoro sino al temine di legge.

La sentenza fa riferimento all’articolo 17 del decreto legislativo 15/2021 che prevede l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici da due mesi precedenti la data presunta del parto e fino al settimo mese di età del figlio, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino.

«È stata la determinazione di una madre e la competenza dei nostri legali», commenta Ciro Casonato, responsabile sicurezza Slc Cgil Venezia, «a consentirci di raggiungere questo risultato. Ci stiamo battendo da oltre un anno per il riconoscimento della mansione di portalettere come lavoro gravoso e usurante». Gli fa eco Mirco Ferrarese, responsabile dell’Ufficio Vertenze. «Ci risulta», conclude Marco D’Auria della Slc Cgil Veneto, «che anche in Friuli e nelle Marche siano in corso istanze simili. Attendiamo con fiducia la sentenza di merito, confidando che questo orientamento sia confermato»