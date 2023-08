Tromba d’aria dissolta in laguna dieci minuti di paura a Cavallino Treporti. Il video

Una tromba d’aria si è formata attorno alle 18 di martedì 1 agosto nello specchio di laguna fra Saccagnana e Portegrandi mettendo in allarme centinaia di residenti e turisti di Cavallino-Treporti e dei comuni limitrofi.

La tromba d'aria che ha evitato Cavallino Treporti per un soffio

La perturbazione di colore cupo, come un cono rovesciato originato dalle nuvole temporalesche sovrastanti, è stata nettamente visibile sullo skyline del litorale per una decina di minuti in direzione laguna soprattutto dai centri abitati di Ca’Savio, Cavallino, Treporti, Ca’Pasquali.

L’apparizione inaspettata, oltre ad incutere timore, ha dato luogo a decine di scatti fotografici e di video girati con gli smartphone finché si è dissolta in cielo in men che non si dica, esattamente come era apparsa, portando via con se la preoccupazione che provocasse danni.

Segnalazioni del suo avvistamento sono arrivate anche dai comuni limitrofi come la confinante città di Jesolo, dalle isole veneziane come Burano e Sant’Erasmo, ma perfino dalla zona di Portegrandi a Quarto d’Altino che in linea d’aria, sul fronte della terraferma, guarda esattamente quel tratto di laguna.

Il cono rovesciato è stato visto ondeggiare minaccioso come in una danza sollevata sopra l’orizzonte illuminato dal sole. «È apparsa all’improvviso a me e mio marito sul lato fronte laguna di via Pordelio» racconta Lucia Marangon, residente di Cavallino-Treporti che stava percorrendo a bordo dell’auto guidata dal marito la via lagunare da Cavallino in direzione Ca’Savio «è stata una completa casualità trovarsi lì. La vedevamo lontana, in direzione di Treporti». La tromba d’aria aveva tentato di generarsi più volte prima di apparire nitida.

«Dal nuvolone che la sovrastava» racconta ancora la signora Marangon «ha tentato di uscire almeno un paio di volte senza successo. Poi al terzo tentativo è riuscita a formarsi».

«Ci siamo fermati per scattare delle fotografie» ha aggiunto ancora la testimone oculare «e siamo riusciti a realizzare tutta la sequenza fotografica da quando si è originata a quando è sparita». Sui social è scattata una serie di segnalazioni. «Vista anch’io dietro casa mia» ha scritto V. P. «poi si è sciolta nel canale San Felice».

Nessuna chiamata per danni è arrivata dai cittadini alla protezione civile di Cavallino-Treporti, ai vigili del fuoco di Jesolo. A tenere sott’occhio la situazione la sindaco Roberta Nesto che ha voluto sincerarsi che la tromba d’aria avvistata dai suoi concittadini per una manciata di minuti non avesse raggiunto il territorio comunale.

«Pare si sia formata in lontananza sulla laguna» ha detto la prima cittadina che ha monitorato la situazione nell’immediato «dissolvendosi prima di raggiungere il nostro litorale».

A Cavallino-Treporti è ancora vivo il ricordo del fortunale che nell’agosto del 2017 abbattè oltre 3000 alberi provocando molti danni e un ferito.