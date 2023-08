Ciclovie del Veneto: ecco a che punto sono e cosa resta da fare

"Il Veneto è la terra del ciclismo, del cicloturismo e delle ciclovie per definizione. Su dieci percorsi di interesse nazionale, ben cinque coinvolgono la nostra regione e, tra questi, due in particolare hanno un grande rilievo: la ciclovia "VenTo" (Venezia-Torino) e l'Adriatica (Chioggia - Santa Maria di Leuca). Parliamo di oltre 100 chilometri in Veneto per la VenTo e 66 chilometri per l'Adriatica".

Lo ha detto la vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Veneto, Elisa De Berti, durante l'incontro con i sindaci dei Comuni interessati per fare il punto della situazione sulle due opere, oltre al sindaco metropolitano di Venezia e Veneto Strade.

Ecco le carte con lo stato attuale e i lavori previsti

Cliccando sulla freccia nell’angolo in alto a destra aprirete il Pdf in una nuova schermata

Puntare sul turismo lento

"Si tratta - ha continuato De Berti - di due occasioni di importanza strategica, un grande volano di promozione del territorio su cui puntare con decisione e concretezza, perché abbiamo investito molto sul turismo naturalistico "slow" (come nel recente caso del passo barca tra Rosolina e Porto Levante) e intendiamo proseguire su questa strada, che per la Regione è una vera e propria strategia ad ampio raggio. Prova ne sia che siamo protagonisti del 50% di tutte le ciclovie nazionali individuate."

"Due lotti di lavori - ha annunciato la De Berti - sono già stati finanziati e, se non interverranno imprevisti sul fronte dei fondi Pnrr, per settembre Veneto Strade sarà in grado di indire la gara.

I costi e i fondi trovati finora

La ciclovia nazionale VenTo ha un costo totale di 26 milioni 576 mila euro, dei quali già sono stati finanziati circa 22 milioni, con circa 40 chilometri da realizzare; l'Adriatica ha un costo complessivo di 24,2 milioni circa, di cui 7 milioni 037 mila già finanziati, con 11,8 chilometri da realizzare."

Altri incontri sullo stesso tema la vicepresidente De Berti li ha già avuti il 17 luglio a San Donà di Piave sulla ciclovia Venezia-Trieste e il 24 luglio a Peschiera del Garda sulla ciclovia del Garda e sulla ciclovia del Sole."

Resta da vedere se quanto annunciato sulla carta verrà effettivamente fatto. Basti pensare che la Ciclovia E5, quella dal Lido a Pellestrina che sarà compresa nel secondo lotto della VenTo, è annunciata da anni sul sito regionale “veneto.eu” come esistente e funzionante, ma in realtà è un percorso misto che non protegge i cicloturisti dal traffico, ben lontano dagli standard richiesti dal turismo del Nord Europa.