Bambina morsa da un cane, lite furiosa alla Bau Bau Beach di Jesolo

Lite furibonda alla Bau Bau Beach di Jesolo, spiaggia riservata ai proprietari di cani e animali, davanti a via Vittorio Veneto. La causa scatenante è stata una presunta aggressione di un cane di piccola taglia a una bimba di 10 anni che si trovava in vacanza con i genitori.

Nel tardo pomeriggio di domenica è scoppiata la lite tra i familiari e amici della piccola e i proprietari del cane, un maltese. Asserivano avesse morso la figlia. Sul posto sono dovuti intervenire ad un certo momento, verso le 19 sera, anche i carabinieri di Jesolo per sedare la lite e compiere i primi accertamenti su quanto accaduto.

Si era già formato un capannello di gente, tra bambini vocianti e cani che abbaiavano. Ma soprattutto adulti che litigavano e gridavano nel caos che si è alzato sulla spiaggia solitamente tranquilla. Non sono mancati urla e spintoni, addirittura applausi finali per inneggiare i contendenti con ironia.

Coinvolte nel parapiglia anche delle donne che non hanno esitato ad alzare le mani per difendersi. Nei filmati apparsi in rete si vede addirittura una donna che viene spinta sulla sabbia e finisce gambe all'aria.

I sanitari giunti sulla spiaggia, visitata la bambina, non hanno riscontrato però ferite né segni di morsi sul corpo e pertanto i carabinieri non hanno ritenuto di procedere e si sono limitati a invitare i contendenti a presentare eventuale denuncia dopo una visita accurata al pronto soccorso, sempre se dovessero essere riscontrate lesioni evidenti.

La Bau Bau Beach, con la attigua Nemo Beach per ospitare i disabili, è uno dei fiori all'occhiello della spiaggia di Jesolo, gestita dalla Jesolmare con vari servizi concepiti per i proprietari di animali e i loro amici a quattro zampe, con aree recintate, dog trainer, docce per cani.

Ogni estate la spiaggia accoglie migliaia di turisti con i loro amici a quattro zampe, ma raramente ci sono stati momenti di tensione o litigi come nel caso di domenica sera quando la situazione è sfuggita di mano.