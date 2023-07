I due anni di Coraggio Italia tra addii e nuovi proclami: «In Trentino obiettivo 4%»

L’addio di Berlusconi, che ha fondato un partito-azienda cambiando il corso del Paese degli ultimi 30 anni, consegna a Luigi Brugnaro un compito ancora più gravoso: dimostrare che gli imprenditori, quando scendono in politica, sanno replicare il successo perché “con tanto lavoro e poche parole migliorano la vita delle persone”.

Ma forse è più facile che la Reyer Venezia vinca un altro scudetto nel basket prima che Coraggio Italia entri nella stanza dei bottoni a palazzo Chigi perché il patto Meloni-Salvini-Tajani non ha lasciato nemmeno le briciole al rassemblement “Noi Moderati” guidato da Maurizio Lupi: difficile trovare spazio nell’area di centro, dove sgomitano anche Calenda e Renzi, le cui strategie sono in rotta di collisione.

Il bilancio dopo due anni

A due anni dalla nascita del partito fucsia, che bilancio si può trarre? I fasti del debutto, con la scissione della ventina di parlamentari da Forza Italia guidata alla Camera da Marco Marin e al Senato da Gaetano Quagliariello, sono un trofeo da museo dei ricordi e in cabina di regia rimangono in tre: il fondatore-presidente Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia; la senatrice bolzanina Micaela Biancofiore e la deputata veneziana Martina Semenzato, neopresidente della bicamerale d’inchiesta sul femminicidio.

Basta per guardare con ottimismo al futuro? Alla convention organizzativa di Badia Polesine, Brugnaro ha lanciato una sfida ambiziosa: superare la soglia del 4% alle amministrative in Trentino Alto Adige in ottobre.

Da solo o con Forza Italia e altre liste civiche? Lo scopriremo a settembre.

«Siamo nati il 14 luglio di 2 anni fa ed eccoci ancora qua: pensavo fossero passati 20 anni a giudicare dalle iniziative avviate. Noi vogliamo difendere le persone che lavorano e non stanno tutto il giorno a lanciare polemiche sui siti web. Senza urlare portiamo avanti proposte concrete: siamo parte integrante della maggioranza di centrodestra che durerà cinque anni e più che sul boom delle tessere è utile impegnarci per raggiungere il 4% in Trentino Alto Adige, un traguardo ambizioso che ci può consentire di incidere nelle scelte». Sarà mai coronato il sogno del sindaco Brugnaro?

I sondaggi

I sondaggi assegnano a Coraggio Italia un consenso da prefisso telefonico, con un radicamento quasi esclusivo in Veneto. Un ostacolo aggirato con abilità alle amministrative di maggio. Su 50 comuni alle urne per eleggere il sindaco, la lista fucsia si è presentata solo a Treviso, San Donà di Piave e Piove di Sacco.

A Vicenza, come ha spiegato il coordinatore Pierpaolo Longo, non sono scesi in campo a sostegno di Francesco Rucco sconfitto per 500 voti da Giacomo Possamai, astro nascente del Pd.

A Treviso la lista Fi-Coraggio Italia ha raccolto 1860 consensi pari al 5,35% grazie al prestigio dell’avvocato Andrea De Checchi, vicesindaco di Mario Conte che tra la sua civica e la Lega vale il 47%.

È andata meglio a San Donà di Piave, dove Alberto Teso ha trionfato con il 63,14% e la lista “SìAmo San Donà-Coraggio Italia-Forza Italia” ha inciso per il 7,76% con due consiglieri.

A Piove di Sacco Lucia Pizzo del Pd si è imposta con il 56% su Paolo Mazzetto sostenuto anche da Udc-Fi-Coraggio Italia che hanno raccolto il 7,97%, ma la sconfitta è netta. Insomma, resta un mistero capire quanto vale da solo il partito di Brugnaro.

In Parlamento

E in Parlamento come si muovono? La senatrice Micaela Biancofiore è una convinta animalista e dopo aver postato su Fb i complimenti al ministro Fitto per la revisione del Pnrr, torna a dare battaglia con la sua proposta: «Inserire nello stato di famiglia anche gli animali domestici e così portarli in vacanza non sarà più un’odissea perché aerei, spiagge e cinema diventeranno accessibili con spazio, orari e regole igieniche serratissime». La Biancofiore ringrazia Salvini per la «rara sensibilità» ma resta da capire come si possa conciliare questa tesi con la campagna del presidente Fugatti (Lega) che in Trentino vuole abbattere gli orsi e i lupi.

Decisamente di prestigio il riconoscimento politico ottenuto dalla deputata Martina Semenzato: la neopresidente ha spiegato che la commissione sul femminicidio è «un punto di partenza che riguarda non solo le donne ma soprattutto gli uomini, mentre la scuola e la famiglia hanno un ruolo fondamentale. Dobbiamo intervenire sul processo educativo e le donne debbono uscire da quegli elementi tossici che sempre di più sfociano in atti di violenza inaudita. Le donne devono avere autonomia e indipendenza economica che si raggiunge con il lavoro».