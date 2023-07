Venezia, al via un corso per croupier: ci sono 60 posti, costa 2 mila euro

Un’occasione di rilancio per il Casinò di Venezia. Partirà il prossimo ottobre il corso di formazione per croupier per i giochi di fair roulette, black jack e Texas hold’em poker. Questa potrebbe essere un’opportunità per la casa da gioco che, nel formare nuove figure, potrebbe soddisfare tre esigenze della società, sul tavolo da tempo.

Nel dettaglio, la sostituzione dei dipendenti che andranno in pensione, l’apertura h24 della sede di Ca’ Noghera e un’apertura più prolungata della sede di Ca’ Vendramin Calergi, accessibile solo dal venerdì alla domenica. Oggi, infatti, se si volesse tenere aperta la sede veneziana un giorno in più bisognerebbe chiudere alcuni tavoli a Ca’ Noghera perché il personale non basta per entrambe le sedi.

Il corso per formare nuovi croupier verrà tenuto da istruttori altamente qualificati, scelti tra i dipendenti del Casinò. Saranno, insomma, i croupier senior a insegnare alle nuove leve a cui, magari, potrebbero passare il testimone nel corso dei prossimi anni.

Al percorso di formazione potranno partecipare fino a 60 persone che dovranno presenziare a 170 ore di lezione a frequenza obbligatoria, al termine delle quali ci sarà un esame per ottenere l’attestato che certifichi le competenze acquisite. Oltre a questo, il Casinò provvederà a stilare una graduatoria con validità triennale, con il punteggio raggiunto da ogni allievo. Si tratta di uno strumento che potrebbe tornare utile non solo al Casinò di Venezia ma anche agli altri, nel momento in cui fosse necessario procedere con delle assunzioni.

Il corso ha un costo di 2.000 euro e verrà articolato in tre moduli: 120 ore di formazione di fair roulette, 30 ore di Ultimate texas hold’em poker e 20 ore di Black Jack.

L’inizio delle lezioni per il primo gruppo di allievi è previsto per il prossimo ottobre, al termine del primo slot prenderà il via il secondo gruppo. Le lezioni si svolgeranno interamente in presenza, presso la sede aziendale di Ca’ Noghera, in Via Paliaga a Mestre, dal lunedì al giovedì, dalle ore 10:30 alle ore 13:30, per un massimo di 12 ore a settimana. A ciascun partecipante sarà, inoltre, consegnata una dotazione di 20 gettoni non convertibili, per l’allenamento personale da svolgere al di fuori dell’orario di lezione. Per partecipare al corso è necessario possedere il diploma e i primi 150 interessati che invieranno la propria candidatura verranno sottoposti ad un colloquio davanti ad una commissione nominata dall’azienda. Si tratta di un’occasione per gli appassionati del settore, dal momento in cui corsi del genere non vengono organizzati spesso. Le domande devono essere inviate entro le 20 del 20 agosto, compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito www.casinovenezia.it.