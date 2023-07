Sfera Ebbasta a Jesolo, il ritorno al club è blindato

Sfera Ebbasta al King’s di Jesolo, prima esibizione del trapper in un club dopo la strage di Corinaldo. L’evento è stato preceduto da una grande attesa e tensione proprio perché il precedente nel locale marchigiano spaventava. Per questo motivo i gestori del locale di Jesolo hanno preparato minuziosamente la nottata assieme a Questura e il Comune.

Dopo quanto accaduto nella notte dell’8 dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, nell’entroterra marchigiano, l’artista non si era più esibito in una discoteca al chiuso e al King’s di Jesolo ha ripreso. A Corinaldo, alcuni clienti spruzzarono in sala dello spray al peperoncino. La folla era stata colta dal panico fuggendo verso la porta di sicurezza sul retro del locale, in quanto un’altra era chiusa. Porta che si affacciava su un ponticello su un piccolo fossato. La balaustra del ponte aveva ceduto e la gente era caduta schiacciata, con la morte di sei persone, quasi tutti ragazzi. Secondo gli investigatori, al momento della sciagura, nella sala erano presenti circa 1400 persone, nonostante la capienza massima autorizzata fosse di 469 persone.

Ecco perché a Jesolo non è stato lasciato nulla al caso. I gestori della discoteca Alex e Thomas Visentin, con Riccardo Checchin, hanno schierato 24 addetti alla sicurezza della discoteca cui si sono aggiunti una trentina tra carabinieri e agenti della Polizia di Stato con ben 10 auto giunte davanti al locale. Un’organizzazione imponente. Il commissariato di Jesolo, in collegamento con la Questura, ha controllato il locale per due settimane prima dell’evento di venerdì cui hanno partecipato circa 3800 persone.

«Avevamo 12 porte di sicurezza pronte per essere aperta per ogni emergenza», spiegano i gestori, «con la produzione dell’artista abbiamo concordato tutto ovviamente in stretto contatto con il commissariato. Per prima cosa, sono state vietate collanine e preziosi per evitare disordini ed eventuali furti che avrebbero causato il panico e situazioni pericolose. Tutti gli spazi e le direzioni verso le porte di emergenza erano calcolati al millimetro. Avevano garantito la possibilità di uscita in emergenza fino a 6 mila persone, anche se erano molto meno nel locale. Gli errori commessi a Corinaldo li abbiamo esaminati con attenzione assieme alla produzione, perché non potesse ripetersi nulla di quanto accaduto quella notte».

Una bella serata per la discoteca di Jesolo. Molti ragazzi sono arrivati con i genitori e hanno cenato assieme.

Sfera Ebbasta si è esibito al King’s dalle 2 alle 2. 27. È arrivato al volante di una fiammante Lamborghini e ha poi lasciato il locale a bordo di un van dell’organizzazione, mentre l’auto è stata portata via successivamente da un suo collaboratore. Sfera ha soggiornato all’hotel cinque stelle The J della famiglia Rizzante e cenato al blasonato ristorante da Guido.