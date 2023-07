Vite spezzate durante l’alternanza scuola-lavoro: il romanzo di Lorenzon, manifesto della generazione Z

Lo studente della generazione Z è morto in fabbrica a 18 anni durante l'alternanza scuola-lavoro.

Tra l'incidente e i funerali passano dieci giorni di indagini, di incertezze e di manifestazioni studentesche.

Ispirata a una storia vera (l’incidente mortale costato la vita a un ragazzo di Noventa di Piave, nel settembre dell’anno scorso), lo scrittore Guido Lorenzon immagina che il giovane assista al proprio funerale e intraveda il suo futuro, fatto di speranze e di intuizioni capaci di migliorare la società. Il libro si intitola semplicemente «Ciao Mattia» (De Bastiani editore, 93 pagine, 8 euro) e diventa inconsapevolmente il manifesto di una generazione.

Mattia vede e narra la cerimonia del suo funerale. Ma vede anche il suo futuro se fosse vissuto e così sa che avrebbe realizzato la sua start up. Il suo racconto intercetta spezzoni di vita reale quali la sicurezza sul posto di lavoro, la scuola, i cambiamenti climatici, la missione delle generazione Z.

Una sorta di testamento spirituale di una generazione, di cui pubblichiamo uno stralcio.

I sogni hanno fatto entrare nella mia vita esperienze multiple, mi hanno fatto vivere la mia e brani di altre esistenze con intensità, con emozioni vere. La morte ha stroncato creatività, sogni, progetti. Mi fa molto triste. Sono tagliato fuori dai miei progetti, tra me e loro c’è la morte. Nessuno potrà realizzarli perché ogni creatura ha una cifra sua, non come le parole della liturgia che il parroco sta ora pronunciando per il mio funerale.

Queste parole, queste preghiere sono uguali per tutti, sono liturgia, sono la voce dei miei paesani a Dio. Sono le stesse parole dette al funerale di Ilario, forse il nome ti ricorda qualcosa. E’ quel ragazzo morto suicida qualche mese fa.

L’avevo conosciuto al mare, promosso con sessanta alla maturità scientifica, con il massimo e la lode in ingegneria informatica, poi assistente all’università. Aveva avuto l’invito di lavorare all’estero con una paga importante, aveva deciso di non lasciare la sua università in centro Italia. Poi era arrivato, non so bene tutti i particolari, a lavorare in una azienda, né grande né piccola, sulla strada per Venezia. Ci si incontrava nella zona del faro, amava anche lui le passeggiate fuori stagione sulla battigia. Ci si scriveva su Whatsapp.

Aveva problemi di soldi, aveva mansioni da dirigente perché stava creando la struttura a prova di hacker per la gestione del prodotto, dall’ordine alla consegna, era stimato, ma i soldi erano pochi. Meno di quando era assistente con una borsa di studio. Mi aveva domandato un prestito, potevo e così gli ho consegnato trecento euro che mi restituì all’incontro successivo, due settimane dopo.

Ma non riusciva a pagare l’affitto e voleva vivere con la sua fidanzata. Con tono acido e una tristissima smorfia sul viso, mi dice alcune settimane fa di non capire tutto questo riempirsi la bocca sul danno che fanno al Paese i giovani che vanno all’estero, che le aziende hanno bisogno di competenze, che però i giovani non hanno le conoscenze adatte e che devono formarsi in azienda per alcuni anni, mettersi in parcheggio, come fossero pezzi di ricambio in magazzino.

Ho un ricordo terribile di quel pomeriggio, era un sabato, la spiaggia era deserta, il mare grigio, le onde ribollenti. Ilario si è ucciso la domenica mattina. Prima ha scritto. Finché era assistente e si occupava di ricerca e di docenza, c’erano i soldi per mangiare e avere un tetto, poi entra in azienda e lo stipendio una miseria. Ha un colloquio per chiedere un aumento e gli viene detto che così è la situazione e che alla porta c’è la fila di altri laureati pronti a prendere il suo posto.

Ilario, ha scritto, sa che non è vero, il capo del personale vuole le sue competenze per pochi soldi. Non so quale sia stata la voragine più profonda della sua delusione. La disperazione gli dà il coraggio di togliersi dai piedi. Ha voluto che il suo funerale fosse celebrato in questa chiesa, per essere sepolto vicino alla nonna. Il parroco durante la predica parla di morte sul lavoro, gli ha offerto tutti gli onori di cui un funerale in chiesa può disporre, compre-so l’incenso e l’acqua santa attorno al feretro.

E queste preghiere oggi per me sono le stesse di allora, perché sono quelle stabilite dalla liturgia. Non i miei progetti, essi sono cosa diversa, cosa unica, al contrario della liturgia erano affidati solo a me, germinati dal mio Dna, strato dopo strato dal profondo verso il futuro. Il mondo sarà ora più povero. Nessuno potrà accorgersi, perché il vuoto non lascia segni. A me viene impedito di dar vita alla mia esistenza con le tante opzioni possibili. Se chi legge libri moltiplica per mille la sua esistenza, chi è giovane e muore è privato di mille e mille possibilità.

Non stava scritta nel mio Dna la conclusione tragica dei miei progetti, neppure nel mio destino, perché il destino non esiste. Tutto è finito solo perché una ‘cosa’ che doveva stare in piedi si è rovesciata, non ero al momento sbagliato nel luogo sbagliato, ma io ero al mio posto. Una serie di cause prevedibili ha determinato un fatto imprevisto e la pesante lastra di acciaio mi ha stroncato. Non c’è una volontà nella mia morte, non c’è una preveggenza, è soltanto il cattivo funzionamento di un oggetto o di un gruppo di oggetti. Come posso sperare che il fratellino, la mamma, la mamma!, il padre e la ragazza possano trovare una motivazione trascendente? Non c’è.

La mia passione sono la fisica e la chimica, il funzionamento dei corpi e dei materiali, il mio progetto ora te lo dico, trasferire la dinamica della crescita degli alberi alle invenzioni per riparare e rinnovare le parti delle macchine e del corpo umano, costruire attrezzi per riparare e non per moltiplicare il numero delle cose che già esistono. Questa la forte passione, questo il mio progetto da grande, è fare la manutenzione a ciò che esiste, soprattutto al corpo delle persone. Non riesco ad accettare di essere stato bloccato dal difetto di una cosa, da una causa che ha prodotto l’effetto di quel lampo di luce bianca folgorante, e poi il buio.

Grazie ancora a te, amico mio, che prendi nota di questi momenti in chiesa. So che saprai seguirmi anche nelle mie visioni, nella narrazione dei miei progetti, in questi giorni dalla morte a oggi ho potuto guardare nel futuro e vederli sviluppati, però fino a una realizzazione parziale, fino a un certo punto, non ho visto oltre, sono eccitato perché spero di spingermi oltre nei pochi momenti che mi rimangono e avere la visione anche del successo finale, dell’uso delle mie invenzioni sul corpo di una persona da salvare, o magari di tutto un ospedale attrezzato con le mie tecnologie e persone che ne escono con qualche organo rimesso in pista per durare ancora molto.

(Questo capitolo è tratto dal libro Ciao Mattia, De Bastiani Editore)