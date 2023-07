Migranti a Venezia, le prime tensioni con il caso Campalto: «È come nel 2017»

Gli inquilini del condominio Marco Polo di Campalto, a ridosso del parco Chiarin, hanno scritto al prefetto per denunciare una situazione che – fanno sapere – è diventata insostenibile anche per loro, oltre che, ripetono, per le persone ospitate nel Cas. Nell’edificio esiste una struttura gestita da una cooperativa che opera nel Bresciano, proprietaria di un appartamento (formato da due unità) dove insiste un Centro di accoglienza straordinaria per migranti, in questo momento sotto stress, a causa degli sbarchi continui.

Situazione incandescente

Un’accoglienza diffusa che sta diventando incandescente. Ieri gli inquilini, dopo gli ultimi “arrivi” hanno chiamato in prefettura. Sono residenti delle scale confinanti con l’appartamento trasformato in Cas, che da anni convivono con i migranti, ma che ora dipingono una situazione sfuggita di mano. Racconta Alessandro, elettricista di professione: «I bagni non sono sufficienti per il numero di persone ospitate, sono 4, ma due sono di fortuna, i bagni “sanitrit” che confluiscono nelle acque grigie. Gli elettrodomestici sono attaccati senza criterio, si surriscaldano. Qualche tempo fa ha preso fuoco un impianto. Sono andato a mettere a posto una lavatrice “cotta” dai fornelli che vanno H24 perché se le persone sono tante si cucina sempre: forno, luce, corrente: l’impianto di 40 anni fa non è adeguato al consumo, per questo siamo preoccupati, per il rischio di sovraccarico e cortocircuito, e dunque di incendio elevato».

Spiega Nicoletta: «Gli intonachi si sgretolano, i mobili sono attaccati con le viti, a una bambina è caduta addosso un’anta di un mobile. Noi stessi abbiamo regalato loro di tutto». Racconta Nerina: «Nel mio appartamento sono arrivati i topi, per via della spazzatura, una quantità enorme lasciata anche una settimana là, e del cibo mal conservato, perché ognuno si tiene il suo nascosto da qualche parte». Una situazione che, secondo il condominio, rischia di diventare esplosiva. «A noi spiace per loro, perché questa ospitalità non è dignitosa. Sono continue le liti, perché vengono ospitate persone di etnie troppo diverse e dobbiamo far intervenire le forze dell’ordine».

Letti di fortuna e separè in salotto

«Non sappiamo più quanti sono» dice Giorgio. «Vorremmo avere contezza del numero di persone che vivono nell’appartamento, noi entriamo e vediamo letti per terra, in salotto. Un ragazzo dormiva in terrazza. È normale voler sapere, noi ci interessiamo gli uni degli altri qui. E a noi risulta siano oltre venti le persone ospitate».

La tensione si taglia con il coltello. «Ci sono molti bambini, ma non è più un ambiente adatto a loro. Vorremmo fossero trattati con maggiore dignità». Ieri alcuni inquilini hanno chiamato in Prefettura e dai centralini gli è stato risposto che se la situazione è intollerabile «devono chiamare la polizia». Nell’appartamento alcune porte non ci stanno, per questioni di spazio, e sono state sostituite da simil tende. Negli ambienti comuni sono stati ricavati separé per avere un po’ di privacy. L’amministratrice condominiale, Maria Luisa Moro, conferma: «Riteniamo il numero di persone ospitate incompatibile con l’alloggio, così come tra gli ospiti c’è una diversità non sanabile. Capiamo l’emergenza abitativa, siamo dispiaciuti, ma la misura è colma: per i condòmini, fin troppo disponibili e per gli ospiti, noi ci mettiamo nei loro panni. Devono avere spazi ristrutturati e più dignitosi».

La coordinatrice del Cas, Giovanna, alle domande degli inquilini, risponde che si tratta di un’emergenza ma tutto è a norma di legge: bagni, stanze, cucina, corrente, numero ospiti. Poi si sfoga: «La situazione sbarchi è tornata quella del 2016-2017. Questa è una struttura prefettizia e la prefettura ci chiede di ospitare le persone, sono appena andata a prendere tre donne a Marghera dove erano arrivati due pullman di migranti. Noi facciamo come ci dicono. Ora, in via eccezionale, abbiamo messo dei letti negli spazi comuni, ma quando la situazione rientrerà, tornerà come prima».

Ieri gli inquilini vedevano un via vai di reti, materassi, brande. «Ci è stato chiesto dal Prefetto di trovare un altro spazio nel territorio di Venezia, che stiamo cercando».

Un inquilino domanda perché non c’è più l’operatore che si occupa di gestire gli ospiti, lei risponde che è in ferie.