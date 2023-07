Jesolo, campagna con Tania Cagnotto: «Basta tuffi dal pontile»

Non sarà solo la protagonista del lungomare delle Stelle, la campionessa di tuffi Tania Cagnotto è anche la acclamata testimonial della nuova campagna “Un tuffo può anche rovinarti la vita”. L’iniziativa nasce per sensibilizzare i giovani alla pericolosità dei tuffi dal pontile e il suo messaggio di star dello sport, tra l’altro proprio della specialità dei tuffi, diventa fondamentale e arricchisce il programma del lungomare delle stelle di Jesolo di un messaggio forte contro queste tragedie che ogni anno purtroppo coinvolgono i giovani che rischiano gravissime conseguenze.

Quest'anno, già un 17enne di Castelfranco ha rischiato la paralisi a causa di un tuffo nel mese di giugno. Ma ogni anno sono almeno due in media i casi di bagnanti che si tuffano e riportano traumi cervicali. Le conseguenze possono essere anche gravi come la paralisi totale o parziale e purtroppo, come accaduto in tanti anni, anche le morte.

La tuffatrice italiana più forte di tutti i tempi, Tania Cagnotto, è ora la testimonial della campagna di sensibilizzazione #NonTuffarti organizzata dall’amministrazione comunale e dall’Usl 4 Veneto Orientale per allertare sui rischi che si corrono tuffandosi dai pontili. L’ex atleta olimpionica ha ricordato che la profondità dell’acqua in prossimità dei frangiflutti, anche con l’alta marea, è spesso inferiore al metro. Così un tuffo può trasformarsi in una tragedia e con il forte urto sul fondale può causare danni alla colonna vertebrale, lesioni midollari gravi, danni irreversibili e altamente invalidanti.

«È bello divertirsi al mare, giocare con l’acqua, tuffarsi in mare: e lo dice una persona che ha fatto di questa passione il suo lavoro», dice Cagnotto che ha subito accolto favorevolmente questa idea della campagna, “ma i tuffi vanno fatti in mare aperto, non dai pontili, dove l’acqua è bassa e c’è il rischio di impattare sul fondale. Non possiamo permettere che una leggerezza possa rovinare l’esistenza ai giovani che vengono in vacanza a Jesolo. Per questo ho accettato subito la proposta del sindaco Christofer De Zotti di prestare la mia immagine per questa campagna contro i tuffi dai pontili. «Ai giovani dico: divertitevi, giocate, scherzate, ma sempre usando il buon senso e rispettando le regole. Perché ci possa essere sempre il sorriso nelle vostre giornate».

Tania Cagnotto sarà la protagonista, il prossimo 9 agosto, del Lungomare delle Stelle 2023. A lei sarà intitolato un tratto del lungomare, che proprio in questi giorni l’amministrazione e Federconsorzi Arenili Jesolo hanno individuato nel contesto del Consorzio Stella Marina. La sua targa troverà spazio tra quelle di Federica Pellegrini e del soprano Katia Ricciarelli. Tania Cagnotto ha inoltre deciso di sostenere l’attività dell’associazione “Il Cerchio – Der Kreis” di Bolzano, che dal 2013 si occupa nel territorio altoatesino di bambini, ragazzi e adulti con diagnosi di disturbo dello spettro autistico. La campionessa sosterrà le attività dell’associazione con una donazione di 10.000 euro nel solco della tradizione che vede l'organizzazione del lungomare delle stelle impegnata anche nei progetti di beneficenza in tutta Italia.