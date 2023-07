Lieto evento in Valgrande a Chioggia: nati cinque sciacalli dorati

Lieto evento in Valgrande. Nella tenuta agricola di Fabio Fioroni sono nati cinque sciacalli dorati, dopo che una coppia è diventata stanziale all’interno dell’area naturalistica, all’interno della quale grazie alla passione e la capacità di gestire un terreno agricolo con un occhio alla biodiversità del proprietario, si sono create le condizioni perché rare specie di animali si trovassero bene e decidessero di viverci e riprodursi.

Tanto che è nato il “Laboratorio di Biodiversità rurale”, progetto che ha aperto le sue porte al pubblico ieri pomeriggio su prenotazione.

Ci sono luoghi dove ai lupi si spara, a Chioggia si protegge una specie rara.

La coppia di sciacalli dorati immortalata nel rito dell’accoppiamento dalle fototrappole del proprietario lo scorso inverno, ha dato alla luce cinque splendidi e sani piccoli, nati attorno ad aprile.

I cuccioli di sciacallo giocano, si divertono, corrono e saltano nei prati e nei campi, un po’ come fossero dei cani selvatici.

Ogni tanto presi dalla stanchezza si addormentano sulle strade sterrate che tagliano le proprietà e fanno dei lunghi sonnellini, esausti.

Lo sciacallo dorato, diffuso dalle bassure perilagunari venete fino alle vallate alpine, viene segnalato in Veneto sin dagli anni Ottanta.

Nuclei famigliari sono stati registrati nel bellunese, ma la coppia che vive in Valgrande e che ha allargato la famiglia, è oramai stanziale, ed è conseguenza della migrazione della popolazione balcanica verso i territori del Friuli e del Nordest Veneto.

Le prime impronte sono state rilevate nel 2017 nella zona agricola dove grazie alla vision di Fioroni è stato ricreato un ambiente adatto a moltissimi animali: dai tassi alle volpi, dal cervo ai daini, dalle api ai ragni, senza dimenticare le specie di uccelli e rapaci.

Gli occhi elettronici delle fototrappole avevano immortalato anche il corteggiamento e l’accoppiamento dei due esemplari. E così è scattata l’attesa. E la conferma è arrivata nel mese di aprile, quando i cinque hanno fatto capolino tra mamma e papà.

«Li vediamo tutti i giorni» spiega Fioroni «Giocano, si divertono come se fossero cagnolini in tutto e per tutto.

Si gettano a terra, si mordono, ogni tanto si stancano e si mettono a dormire come cuccioli».

Si avvicinano anche a una cinquantina di metri e sono ben visibili ad occhi nudo. Si lasciano toccare? «È tanto che ci vogliano così bene» ironizza «si trovano a loro agio, l’habitat è ideale, nessuno ha mai dato loro fastidio nè li ha mai spaventati. Il loro istinto li porta a essere minimamente diffidenti, ma capiscono che non costituiamo un grosso pericolo e ci lasciano stare a poca distanza».

Di cosa si cibano? «In inverno avevo realizzato un carnaio, perché non sapevo quanti fossero. Adesso non serve, i genitori cacciano per i piccoli».

Mangiano di tutto, dagli insetti ai topi. «Sicuramente un certo impatto lo avranno».

L’obiettivo del Laboratorio della Biodiversità Rurale, è quello di studiare la diversità presente, promuovere le buone pratiche a favore dell’ambiente in agricoltura, tutelare l’area di Valgrande e collaborare con progetti di ricerca di più ampio respiro in ambito internazionale. Nella tenuta agricola cui si accede previo permesso, sono state installate torrette di osservazione e nidi artificiali per favorire la riproduzione degli uccelli, tra cui le cicogne e i rapaci notturni, un altro progetto avviato.

Spiega l'esperto Alessandro Sartori, socio dell’associazione e collaboratore del Laboratorio: «Lo sciacallo, animale di cui si è iniziato a parlare da un po’ di tempo, proprio perché sono stati visti diversi esemplari di maschi in dispersione, a Valgrande si è riprodotto, questa è la notizia.

Si sapeva, fino a pochi anni fa, che era una specie proveniente dai Balcani e che si era spostata nel Friuli, ma non c’erano prove che ci fossero nuclei stanziali. Qui, invece, ha preso casa, in una azienda agricola ben delimitata: questo fa si che si potranno studiare con attenzione le abitudini di questa specie. È stato creato un gruppo di lavoro per approfondire quanto gravita attorno allo sciacallo dorato: per capirne le abitudini, l’alimentazione, l’impatto sull’ambiente circostante e sugli altri animali.

E questo è uno dei tanti progetti che stanno partendo all’interno del laboratorio della Biodiversità rurale, la nuova associazione di ricercatori che hanno a cuore la conservazione dell’ambiente e del clima. A settembre verranno presentati altri progetti, tra cui una sala conferenze realizzata all’interno della sede, nella tenuta».