«Temevamo di morire». Il racconto dei 5 ragazzi veneziani derubati e picchiati

«Temevamo di fare la fine di Willy». Questa una frase di uno dei ragazzi veneziani massacrato di botte solo perché si era rifiutato a Gallipoli, assieme ai suoi amici, di dare soldi e gioielli agli assalitori. La comitiva è rientrata nel veneziano dopo lo spavento, le cure ospedaliere e le denunce.

Al pestaggio era sfuggito un sesto ragazzo, da poco maggiorenne. Non aveva seguito fuori la comitiva degli amici, costituita da un maggiorenne e 4 minori tutti residenti in Città Metropolitana. Alla fine gli assalitori sono spariti con 600 euro circa e una collanina d’oro.

Anche questo è stato raccontato agli agenti del commissariato di Polizia di Gallipoli dove tutti e sei hanno sporto denuncia. «Abbiamo consegnato i soldi- ha raccontato uno dei ragazzi agli agenti - perché temevano che il pestaggio durasse ancora più a lungo». L’alternativa avrebbe potuto essere anche la morte. Come successo a Willy.

La Polizia di Gallipoli non si sbilancia e continua a lavorare. Ha preso visione dei filmati delle telecamere. Vuole accelerare i tempi. I banditi erano anche loro in cinque, tutti dal marcato accento laziale, non necessariamente romano. Hanno utilizzato il pestaggio, una tecnica simile a quella che ha inchiodato i fratelli Bianchi. Gente esperta, quindi, forse sportivi, probabilmente abituata a combattimenti. È questo uno degli spunti più importanti.

E inoltre la presenza di un ragazzo, uno con l’occhio tumefatto, che si è accanito senza pietà contro le sue vittime, convinto da grande senso di impunità ma anche, sembrerebbe, dalla consapevolezza che ci sa fare con i calci e i pugni.

«I nostri ragazzi - conclude un genitore delle vittime - vorrebbero dimenticare questa disavventura. Nel loro viaggio di ritorno i più grandi hanno protetto gli altri con grande senso di responsabilità. Sono ragazzi che non farebbero male a una mosca».

Eppure proprio sul finire della vacanza si sono ritrovati nel posto sbagliato, nei pressi dello stadio di Gallipoli, al momento sbagliato.