In spiaggia a Jesolo scoppia la guerra tra abusivi. Massaggiatrice cinese pestata

Massaggiatrice cinese picchiata e soccorsa dai bagnini sulla spiaggia di piazza Marina al lido di Jesolo. Un mistero, per ora, i motivi della violenza cui è stata sottoposta la donna venerdì mattina sulla passeggiata davanti all’arenile. La cittadina cinese si è seduta tremante con una ferita alla testa, forse causata da un pugno o addirittura un bastone, con il sangue che ha imbrattato anche la maglietta da quanto fluiva copioso dalla ferita aperta.

Il personale dello stabilimento Eurobeach l’ha subito raggiunta e chiamato gli assistenti ai bagnanti della Jesolo Turismo i quali hanno cercato di aiutarla, ritenendo opportuno allertare i soccorsi.

È stata poi trasferita all’ospedale di Jesolo e visitata nel punto di primo intervento. Non sembra grave, ma resta un giallo la motivazione di un simile gesto che potrebbe essere maturato nell’ambito dei massaggiatori abusivi di Jesolo, tra concorrenti per la spartizione delle zone. Lei non ha spiegato nulla ed è rimasta in silenzio fino a quando sono giunti i soccorsi con il 118 e i sanitari che l’hanno portata via. Ci sono pertanto ancora molti dubbi su questa aggressione che non è stata al momento denunciata alle forze di polizia.

I massaggiatori e le massaggiatrici cinesi sono complessivamente una ventina sul litorale e si muovono tra Jesolo ed Eraclea. Propongono massaggi, del tutto abusivi, sotto gli ombrelloni sfruttando i lettini per prendere il sole. Vi ricorrono soprattutto turisti tedeschi e anche italiani che desiderano rilassarsi al sole senza sapere i rischi che corrono soprattutto per motivi di igiene, ma anche perché dal punto di vista fisiatrico i massaggi non correttamente eseguiti possono essere alquanto dannosi.

Per 20, massimo 30 euro, un massaggio completo di oltre mezzora con olii canforati e creme. Il consigliere comunale, ex assessore, Daniele Bison, ha sempre denunciato il racket dei massaggi e aveva chiamato a suo tempo anche i Nas dei carabinieri per i controlli a tappeto. Proprio alcuni giorni fa è intervenuto per fermare un massaggiatore orientale troppo insistente nei confronti di una bagnante. «Mi dispiace per questa donna malmenata» dice Bison, «di cui non conosciamo la vicenda e i motivi di tale violenza perpetrata. Resta un problema con questi massaggiatori abusivi che usano prodotti pericolosi, privi di filtri solari, massaggiano senza alcuna competenza né conoscenza e cambiano spesso “clienti” senza lavarsi le mani». «Adesso abbiamo anche un episodio di violenza» aggiunge, «che getta un’ombra sospetta su questa categoria di frequentatori della spiaggia che dovrebbero essere allontanati una volta per tutte».