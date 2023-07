Orsini e la sua lectio sull’Ucraina fanno spaccare la maggioranza in Regione

Orsi sulle montagne, Orsini in laguna. La sua lectio magistralis sulle “relazioni pericolose” tra Nato e Russia a partire dal 1999, pronunciata a Palazzo Ferro-Fini, ha riacceso le divergenze latenti nel centrodestra sul versante del conflitto tra Mosca e Kiev. Così, nell’affollata sala “Fallaci”, a spiccare è l’assenza dei politici di maggioranza, FdI e Forza Italia in primis.

«Noi siamo atlantisti e ci riconosciamo appieno nella linea della premier Meloni che difende l’Ucraina aggredita, accogliere l’invito odierno avrebbe ingenerato confusione», le parole del capogruppo tricolore Enoch Soranzo. «Giudico inopportuno e discutibile lo spazio istituzionale riservato dal Consiglio del Veneto al professor Orsini, era auspicabile maggiore prudenza da parte del presidente Ciambetti prima di dare corso ad una iniziativa così imbarazzante», rincara il senatore azzurro Pierantonio Zanettin.

Obiezioni e perplessità che investono anche settori del Carroccio, partecipe all’evento con uno sparuto drappello: il citato presidente dell’assemblea regionale, l’ideatore della matinée Luciano Sandonà, Roberto “Bulldog” Marcato e l’intellettuale del gruppo, Marzio Favero. In apertura, così, a stemperare le tensioni ci prova Ciambetti, che in rapida successione cita Brecht (“Sia lode al dubbio”), Cartesio, Dostoevskij, Kundera; esalta la laicità di pensiero vigente nella Serenissima e difende la scelta di offrire una tribuna allo «studioso di chiara fama che ha fatto l’impossibile per essere con noi» in barba a «pregiudizi ideologici e censure preventive»; «Io ho condannato senza esitazioni l’invasione ma ricordo a tutti noi che la Costituzione italiana ripudia il ricorso alla guerra», si accalora; «Gli attacchi da destra e da sinistra? Non mi sorprendono, anche Papa Francesco fu aspramente criticato quando stigmatizzò “l’abbaiare della Nato alle porte della Russia”, per non parlare della censura che lo colpì quando definì una pazzia l’aumento delle spese militari per sostenere la guerra».

Evocato, Alessandro Orsini esordisce tratteggiando la “fase nera”’ attraversata dalla Russia al tempo di Boris Eltsin, con «le molte e spaventose umiliazioni subìte», a partire dalle bombe Nato sulla Serbia, tra il marzo e il giugno 1999, che sul piano internazionale hanno restituito una immagine negativa del Cremlino, incapace di difendere uno stretto alleato, fino al tentato golpe del 4 ottobre 1993, quando i carri armati spararono contro il parlamento sovietico». «Nel gennaio del 2000 è iniziato il “periodo del recupero” con Vladimir Putin che ha investito ingenti somme nell’esercito promettendo un riscatto nazionale. Ma anche lui, pur cercando di perseguire la via del dialogo, ha dovuto sperimentare umiliazioni cocenti, a cominciare dal 2003, con il bombardamento illegale degli Usa sull’Iraq, preceduto dalle false accuse a Saddam Hussein circa il possesso di armi di distruzione di massa e il sostegno ad Al Qaeda; fino all’espansione della Nato a Est in totale violazione degli impegni diplomatici».

Secondo il sociologo della Luiss, «l’Italia subisce solo danni dal conflitto in Ucraina, soprattutto sotto l’aspetto economico. Il nostro Paese può prosperare solo in condizioni di pace ma il presidente Biden, da sempre un falco, persegue due obiettivi: separare la Russia dall’Europa, e in particolare dalla Germania, costringendo il nostro continente a predisporsi in un assetto permanente di guerra».

Gli scenari? «Non c’è una possibilità su un miliardo che l’Ucraina, nella sua integrità, entri nell’Alleanza atlantica. Quanto all’eventualità di sottrarre la Crimea alla Russia, tanto varrebbe chiedere agli Stati Uniti di rinunciare alle basi militari in Sicilia per concederle alla Cina». Che altro? Bersaglio di una campagna social di insulti e minacce che l’ha indotto a declinare gli inviti in luoghi pubblici, Orsini respinge con sdegno l’etichetta di putiniano nemico degli americani: «Io considero Putin un criminale al pari di Zelensky e amo gli Stati Uniti, però sono anzitutto un pacifista che rifiuta di chiudere gli occhi sulla mattanza in atto e sui rischi concreti di escalation nucleare».

Non bastasse, la sua epifania veneziana riserva una coda avvelenata. Perché Sandonà striglia i colleghi assenti («Hanno perso l’occasione di acquisire qualche strumento di comprensione in più») e in una lettera, replica a muso duro al segretario generale del consiglio, Roberto Valente, reo di aver espresso riserve circa l’opportunità della fatidica lectio. L’irritato leghista definisce «fuori luogo» le argomentazioni del dirigente, al quale «non competono valutazioni politiche», tanto meno nello «schema di libertà e pluralità proprio di chi ha ricevuto un mandato elettorale». Dasvidaniya.