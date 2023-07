Benzina, è record lungo la A4 Venezia-Trieste: 2,553 euro al litro per il servito

L’esodo di fine luglio segnato da prezzi record dei carburanti. Il record in una stazione di servizio lungo la A4 Venezia-Trieste: benzina a 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio tocca i 2,4 euro/litro.

Lo rivela Assoutenti che pubblica la mappa del caro-carburante in Italia in base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi.

«Sulla A4 Venezia-Trieste la benzina, in base alle rilevazioni eseguite sui prezzi indicati dai gestori tra il 27 e il 28 luglio scorsi, ha raggiunto il picco di 2,553 euro al litro per il servito, mentre il gasolio tocca i 2,4 euro/litro. Sulla A21 Torino-Piacenza, un litro di benzina viene venduto a 2,549 euro, 2,334 il gasolio. Supera la soglia dei 2,5 euro anche la A14 Bologna-Bari-Taranto, con 2,529 euro», spiegano dall’associazione.

“Analizzando l’andamento dei carburanti alla pompa si scopre che in soli due mesi, da maggio ad oggi, la benzina ha registrato un rincaro medio del 4,9%, il gasolio del 5,6% – spiega il presidente di Assoutenti, Furio Truzzi – Un pieno di benzina, al distributore più caro rilevato dalla nostra indagine, arriva a costare 127 euro. L’andamento del petrolio potrebbe senza dubbio influire sugli aumenti registrati nell’ultimo periodo, ma la velocità a cui crescono i listini, e soprattutto la concomitanza con il periodo delle partenze estive, ci fa temere che ci siano altre motivazioni che alimentano tali rincari. Per questo chiediamo al Governo di ricorrere a Mister Prezzi e alla Commissione di allerta rapida per monitorare con attenzione l’andamento dei prezzi di benzina e gasolio e svelare cosa avviene nella formazione dei listini durante tutta la filiera, dall’estrazione alla vendita presso i distributori”.

Ecco la mappa del caro-carburanti realizzata da Assoutenti (prezzi massimi benzina e gasolio in modalità servito)

AUTOSTRADE

A4 VENEZIA-TRIESTE DUINO-AURISINA TS 2,553€ – 2,400€

A21 TORINO-PIACENZA, VILLANOVA D’ASTI AT 2,549€ – 2,334€

A14 BOLOGNA-BARI-TARANTO, SILVI TE 2,529€ – 2,399€

A1 MILANO-NAPOLI GIOVE OVEST 2,479€ – 2,329€

A12 GENOVA-SESTRI L., GENOVA 2,409€- 2,275€

A20 MESSINA-PALERMO, ACQUEDOLCI ME 2,409€ – 2,249€

ISOLE MINORI

Anacapri 2,259€ – 2,219€

Ponza 2,239€ – 2,185€

Ischia 2,204€ – 2,055€

Lampedusa 2,329€ - 2,236€

REGIONI (rete urbana ed extraurbana, ad eccezione delle autostrade)

Veneto

Caprino Veronese Vr (27.7) 2,399€ - 2,399€

Sicilia

Trapani 2,399€ – 2,199€

Abruzzo

Ortona (Ch) 2,316€ – 2,363€

Basilicata

Paterno (Pz) 2,249€ – 2,109€

Calabria

Serra San Bruno (Vv) 2,499€ – 2,359€

Campania

Via Provinciale Arpaise (Bn) 2,552€ – 2,619€

Emilia Romagna

Ferrara 2,339€ – 2,396€

Friuli

Pordenone 2,300€ – 2,347€

Lazio

Montalto Di Castro (Vt) 2,269€ – 2,169€

Liguria

Bordighera (Im) 2,329€- 2,189€

Lombardia

Marcheno (Bs ) 2,359€ – 2,109€

Marche

Camerino (Mc) 2,289€ – 2,351€

Molise

Larino (Cb) 2,279€ – 2,326€

Piemonte

Fossano (Cn) 2,298€ – 2,345€

Puglia

Taranto 2,397€ – 2,337€

Sardegna

Meana Sardo (Nu) 2,309€ – 2,169€

Toscana

Lucca 2,487€ - 2,554€

Trentino Alto Adige

Ledro (Tn) 2,269€ – 2,119€

Umbria

Città Di Castello (Pg) 2,329 € 2,189 €

Valle D’Aosta

Brusson (Ao) 2,268€ – 2,118€

(dati comunicati dai gestori al Mimit tra il 27 e il 28 luglio 2023)